Medford lanza advertencia antes de visitar a Cartaginés: “Tenemos que ir a ganar a Cartago”
El técnico del Saprissa destacó la contundencia de su equipo tras golear a Sporting FC, pero dejó claro que el resultado deberá respaldarse en el próximo compromiso del Torneo de Apertura.
Hernán Medford tiene claro que la goleada 6-0 del Deportivo Saprissa ante Sporting FC no será suficiente si el equipo no logra mantener su rendimiento en la siguiente jornada. El entrenador morado puso la mira en Cartaginés y dejó una advertencia de cara al enfrentamiento de este domingo.
“Para que este triunfo valga, debemos ganar el domingo”, manifestó Medford tras el compromiso ante los albinegros, en el que destacó la intensidad, el equilibrio y la contundencia mostrada por sus dirigidos.
El estratega también respondió a las críticas que, según sus declaraciones, han minimizado el rendimiento del conjunto tibaseño pese a mantenerse en los primeros puestos del campeonato. “Parece que algunos estaban ciegos: estamos primeros y hablaban como si fuéramos últimos”, expresó.
Ahora, Saprissa deberá demostrar su nivel en la visita al conjunto brumoso, un partido que representa una nueva prueba para el equipo de Medford. El entrenador fue contundente sobre lo que espera de sus jugadores: “Tenemos que ir a ganar a Cartago”.
La visita al Fello Meza pondrá a prueba la capacidad del Saprissa para sostener el nivel mostrado ante Sporting. Para Medford, el reto no termina con una goleada: la exigencia es mantener la regularidad y respaldar los resultados en la cancha.