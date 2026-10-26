¡Medford explota tras la derrota de Saprissa y lanza una promesa!

Hernán Medford no esquivó las preguntas después de la derrota del Deportivo Saprissa 2-1 ante San Carlos, este domingo 25 de octubre. El entrenador morado reconoció los errores de su equipo, defendió las decisiones tomadas en la alineación y dejó claro que no piensa dar marcha atrás ante las críticas.

En conferencia de prensa, el estratega admitió que el conjunto tibaseño tuvo dos caras durante el encuentro: un primer tiempo que no le satisfizo y una segunda parte en la que mejoró, pero sin conseguir aprovechar sus oportunidades.

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“En el primer tiempo cometimos errores que nos costaron goles y San Carlos tuvo sus virtudes. En el segundo tiempo fuimos totalmente nosotros, pero no supimos aprovechar”, explicó Medford, según declaraciones publicadas por Teletica.

El técnico reconoció que el resultado representa un golpe para los morados en su lucha por mantenerse en la parte alta del Torneo de Apertura 2026.

En 3 puntos Hernán Medford no esquivó las preguntas después de la derrota del Deportivo Saprissa 2-1 ante San Carlos, este domingo 25 de octubre. En conferencia de prensa, el estratega admitió que el conjunto tibaseño tuvo dos caras durante el encuentro: un primer tiempo que no le satisfizo y una segunda parte en la que mejoró, pero sin conseguir aprovechar sus oportunidades. El mensaje del entrenador es contundente: acepta las críticas, asume la responsabilidad por los resultados y apuesta por revertir el panorama con victorias.

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la rotación de jugadores, una decisión que ha generado cuestionamientos entre los aficionados.

Medford explicó que el desgaste físico acumulado por los compromisos del campeonato nacional y el viaje a El Salvador influyó en la planificación. También señaló que las lesiones obligaron a modificar los planes originales.

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“Tal vez el plan no nos salió”, reconoció el entrenador, quien insistió en que la responsabilidad por la alineación y las decisiones técnicas le corresponde a él.

El estratega defendió la necesidad de administrar las cargas físicas, aunque aceptó que las rotaciones no siempre ofrecen los resultados esperados.

Saprissa afronta así un momento de exigencia, con la presión de responder en el torneo nacional y, al mismo tiempo, resolver una serie internacional que puede marcar su temporada.

La atención de Medford se dirige ahora al compromiso de este miércoles 28 de octubre, cuando Saprissa recibirá al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el Estadio Ricardo Saprissa, por el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana.

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La serie llega abierta después del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida, disputado en territorio salvadoreño.

Medford dejó claro que el equipo necesita cambiar su imagen y responder ante su afición. El objetivo es ganar en Tibás y conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Tenemos una bonita revancha en nuestra casa. El miércoles estamos obligados a cambiar la historia de los últimos años, en los que este equipo no ha participado en la Concacaf Champions Cup”, afirmó el entrenador, de acuerdo con Teletica.

El empate de visita mantiene viva la eliminatoria, pero la obligación ahora es hacer valer la localía. Un nuevo tropiezo aumentaría los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico.

Medford también se refirió a las críticas de la prensa y a la inconformidad de algunos aficionados por los resultados recientes.

El técnico aseguró conocer la exigencia que implica dirigir a Saprissa y sostuvo que la mejor manera de responder es conquistar objetivos deportivos.

“¿Sabe cómo calla uno toda la situación? Siendo campeón”, manifestó, según las declaraciones recogidas por La Nación.

Además, lanzó una promesa que eleva las expectativas de la afición morada: aseguró que buscará llevar nuevamente al equipo a una final nacional.

“Este año lo voy a llevar a la final otra vez" afirmó Medford.

El mensaje del entrenador es contundente: acepta las críticas, asume la responsabilidad por los resultados y apuesta por revertir el panorama con victorias.