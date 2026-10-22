Medford defiende el empate ante Firpo: " Cómo voy a estar enojado ?"

El empate sin goles de Saprissa ante el Luis Ángel Firpo, la noche del miércoles 21 de octubre, dejó un mensaje claro de Hernán Medford: el resultado no lo enfurece, pero ahora su equipo tendrá que responder en casa.

Tras el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana, el entrenador morado defendió el 0-0 conseguido en territorio salvadoreño y recordó que la eliminatoria todavía tiene 90 minutos por disputarse en el Estadio Ricardo Saprissa.

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“¿Cómo voy a estar enojado por el empate? Es un buen resultado y, pasara lo que pasara hoy, nosotros tenemos que ganar el próximo miércoles. Eso está claro”, expresó Medford en conferencia de prensa.

El estratega no ocultó que Saprissa tuvo dificultades, especialmente durante la primera mitad, cuando el conjunto dirigido por el costarricense Marvin Solano encontró espacios para generar peligro.

En 3 puntos El empate sin goles de Saprissa ante el Luis Ángel Firpo, la noche del miércoles 21 de octubre, dejó un mensaje claro de Hernán Medford: el resultado no lo enfurece, pero ahora su equipo tendrá que responder en casa. Tras el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana, el entrenador morado defendió el 0-0 conseguido en territorio salvadoreño y recordó que la eliminatoria todavía tiene 90 minutos por disputarse en el Estadio Ricardo Saprissa. El mensaje del entrenador es claro: Saprissa deberá aprovechar su condición de local para cerrar la serie.

“En el primer tiempo no me gustó”, reconoció el técnico, quien explicó que su equipo intentó presionar, pero permitió que Firpo encontrara oportunidades mediante el contragolpe.

Para el segundo tiempo, Saprissa buscó mayor orden defensivo y logró reducir las ocasiones del rival. Medford aseguró que quedó más satisfecho con ese comportamiento.

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“Parte del fútbol es saber defenderse. Un día que nos defendimos bien vale, es parte del fútbol. Saprissa siempre tiene que ir a atacar y tener opciones; un día que nos defendimos bien vale también”, manifestó.

El entrenador insistió en que mantener el arco en cero como visitante es un aspecto favorable, aunque reconoció que su equipo llegó a El Salvador con la intención de ganar.

Una de las respuestas más llamativas de Medford llegó cuando le consultaron si consideraba justo el resultado del encuentro.

El técnico respondió que el fútbol no siempre premia lo que parece merecer cada equipo y recordó que Saprissa también ha perdido partidos en Costa Rica en circunstancias que consideró injustas.

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“Esto no es de justicia. Si fuera de justicia, estaríamos jugando la semifinal y no aquí”, señaló, en referencia al camino que llevó al conjunto tibaseño a disputar este repechaje.

Medford defendió el valor del empate y lanzó una pregunta para recalcar que la definición continúa abierta: “El fútbol es lo que pasó, y lo que pasó es que Saprissa sacó un buen empate. ¿Y quién tiene la ventaja ahora?”.

Abraham Madriz, una figura para el técnico

El guardameta Abraham Madriz también recibió el reconocimiento del entrenador, quien destacó su actuación para mantener el marcador en cero frente a las llegadas del cuadro salvadoreño.

“Demostró que es un gran portero”, afirmó Medford, al valorar las intervenciones del joven arquero morado.

Aunque se mostró confiado, Medford evitó restarle méritos al Firpo. El técnico reconoció que el conjunto salvadoreño tuvo buenos momentos y destacó el trabajo de Marvin Solano, a quien calificó como un buen entrenador y amigo.

“Desde que llegué aquí dije que Firpo es un buen equipo y lo respeto”, sostuvo.

El mensaje del entrenador es claro: Saprissa deberá aprovechar su condición de local para cerrar la serie. La confianza está presente, pero el boleto a la siguiente competición todavía debe ganarse en la cancha.