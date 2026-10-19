¡Majo Ulate suelta la bomba tras salir de Mira Quién Baila! “Las nominaciones no son del todo por baile”

María José Ulate, conocida como Majo, reaccionó a su eliminación de Mira Quién Baila y lanzó varios comentarios sobre el papel del público en las votaciones del programa de Teletica.

La participante quedó fuera de la competencia este domingo y, un día después, conversó en el espacio De Boca en Boca junto con su pareja de baile, Iñaki Sáez.

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Durante la entrevista, Ulate agradeció el apoyo de quienes pudieron conocerla más allá de su participación en la pista. Sin embargo, también dejó entrever que no le preocupan las opiniones negativas de quienes no la conocen personalmente.

“Siento que la gente pudo conocer otra faceta mía, mucha gente nos acompañaba en los ensayos que son transmitidos en vivo, eso fue una manera de que conocieran más a las personas que están ahí”, comentó.

En 3 puntos María José Ulate, conocida como Majo, reaccionó a su eliminación de Mira Quién Baila y lanzó varios comentarios sobre el papel del público en las votaciones del programa de Teletica. La participante quedó fuera de la competencia este domingo y, un día después, conversó en el espacio De Boca en Boca junto con su pareja de baile, Iñaki Sáez. Meta descripción: María José Ulate cuestionó las votaciones de Mira Quién Baila tras ser eliminada con el 10,86% de los votos y aseguró que las nominaciones no dependen únicamente del baile.

Luego agregó: “Lo que siempre digo, aquí la gente que me conoce en la vida real, me quiere, no hay nada negativo que se pueda decir de mí de alguien que realmente me conoce y eso es lo que importa”.

Uno de los comentarios más directos de Ulate estuvo relacionado con las eliminaciones y el peso que tienen los votos de los televidentes en el resultado de cada gala.

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La exparticipante incluso salió en defensa de Rose, quien fue la primera eliminada de la competencia, al cuestionar si las decisiones responden exclusivamente al nivel de baile.

“Realmente si aquí eliminaran por baile, Rose no habría salido de primera, entonces creo que no hay mucho que decir”, manifestó.

Ulate reconoció que el público tiene un papel determinante en la permanencia de los participantes, pero puso en duda que las nominaciones y eliminaciones se definan únicamente por el desempeño sobre la pista.

“Obviamente los comentarios y la gente sí influye porque son quienes deciden quién se queda y quién se va, pero me parece que las nominaciones no son del todo por baile”, afirmó.

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Pese a quedar fuera del concurso, Ulate dijo sentirse tranquila con el trabajo que realizó durante las galas y aseguró que no considera haber tenido semanas en las que se esforzara menos.

La exparticipante explicó que valoraba cualquier avance técnico, desde las líneas y la posición de los pies hasta el balance y otros detalles de las coreografías.

“Me sentí tranquila con todos los bailes que hice, realmente no podría decir que hice menos de lo que podía, que una semana me esforcé menos o que una semana ensayé con pereza, realmente no”, señaló.

También describió la presión que sentía antes de salir al escenario y la satisfacción que experimentaba al completar una presentación sin cometer errores ni sufrir algún percance.

“Realmente lo he dicho muchas veces, uno sale ahí y uno solo está pensando en cumplir con la coreografía”, expresó.

La bailarina agregó que terminar la presentación sin equivocarse, caerse o desmayarse ya representaba una satisfacción después de la exigencia de cada gala.

Estos fueron los resultados de la eliminación

Majo se convirtió en la segunda eliminada de Mira Quién Baila después de obtener el 10,86% de los votos.

Karla Quesada logró mantenerse en competencia al recibir el 49,89%, mientras que Papipazz ocupó el segundo lugar de la votación, con un 39,25%.

Con la salida de Ulate, el programa continuará el próximo domingo con nuevas parejas en riesgo de eliminación.

Los nominados para la siguiente gala son Alex Alvarado, junto a Tatiana Sánchez, y Jazmín Salas, junto a César Abarca.

Meta descripción: María José Ulate cuestionó las votaciones de Mira Quién Baila tras ser eliminada con el 10,86% de los votos y aseguró que las nominaciones no dependen únicamente del baile.