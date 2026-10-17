Madre y su hija de 10 años son asesinadas a puñaladas en Liberia

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, una adulta y una menor de edad, la tarde de este sábado en el cantón de Liberia, Guanacaste.

El reporte ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y, tras recibir la alerta, una ambulancia se desplazó hasta el sitio. Al llegar, los cruzrojistas encontraron a ambas víctimas sin signos vitales.

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La emergencia fue reportada aproximadamente a las 2:50 p. m., según la información preliminar.

En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, una adulta y una menor de edad, la tarde de este sábado en el cantón de Liberia, Guanacaste. El reporte ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y, tras recibir la alerta, una ambulancia se desplazó hasta el sitio. Por el momento, la información disponible es preliminar y se está a la espera de un pronunciamiento oficial del OIJ que permita confirmar la identidad de las víctimas.

Los rescatistas coordinaron con las autoridades judiciales para realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Liberia se dirigían a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Según información obtenida por AM Prensa de fuentes policiales, las víctimas serían una madre y su hija menor de edad.

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De acuerdo con esa versión preliminar, ambas habrían sido víctimas de un posible doble femicidio. Sin embargo, las circunstancias exactas de las muertes y la relación entre las víctimas deberán ser confirmadas oficialmente por las autoridades conforme avance la investigación.

La información preliminar también señala a la pareja sentimental de la mujer adulta, quien presuntamente sería el padre de la menor, como posible sospechoso de los hechos.

Según esa versión, el hombre sería de nacionalidad nicaragüense y habría huido hacia Nicaragua después de lo ocurrido.

No obstante, estos datos aún deben ser confirmados por el OIJ, que deberá establecer las circunstancias del caso, identificar formalmente a las víctimas y determinar quién o quiénes serían responsables de las muertes.

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Los agentes judiciales deberán recopilar indicios en la escena y realizar las diligencias forenses para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la información disponible es preliminar y se está a la espera de un pronunciamiento oficial del OIJ que permita confirmar la identidad de las víctimas, las causas de muerte y los detalles relacionados con el posible sospechoso.