Los Toros embisten al Saprissa y complican la lucha por el liderato

El estadio Carlos Ugalde Álvarez fue escenario de una tarde de emociones, goles y fútbol intenso. San Carlos recibió al líder Saprissa con la ambición de sumar tres puntos vitales y terminó celebrando una victoria de 2-1 que sacude la parte alta de la Liga Promérica.

Los norteños supieron aprovechar su condición de local para imponerse ante uno de los clubes más exigentes del campeonato. El triunfo se firmó en la primera parte, mediante anotaciones de Kenneth Cerdas y Raúl Vidal por parte de los locales. Mientras tanto el equipo morado a pesar de mejorar en la segunda etapa y descontar en los pies de Mariano Torres no le fue suficiente. El resultado representa mucho más que tres puntos: es una inyección de confianza para un equipo que busca meterse de lleno entre los cuatro mejores del torneo.

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En 3 puntos El estadio Carlos Ugalde Álvarez fue escenario de una tarde de emociones, goles y fútbol intenso. Los norteños supieron aprovechar su condición de local para imponerse ante uno de los clubes más exigentes del campeonato. La pregunta queda abierta: ¿podrá Saprissa sostenerse en la cima o sus perseguidores aprovecharán este tropiezo para cambiar el panorama del Apertura 2026?

Del otro lado, Saprissa afrontó una visita complicada y terminó dejando puntos importantes en el camino. Aunque Saprissa continúa en la pelea por la cima, la derrota aumenta la presión en una clasificación cada vez más disputada.

La lucha por el liderato se aprieta y cada tropiezo puede tener consecuencias en las aspiraciones de los principales candidatos al título.

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San Carlos mira de cerca la clasificación

Para los dirigidos por Walter “Paté” Centeno, el triunfo representa una oportunidad para consolidar su crecimiento y acercarse a los puestos de clasificación. Los norteños necesitaban una presentación de carácter ante su afición y respondieron con una victoria de gran valor deportivo.

Saprissa, por su parte, deberá reaccionar rápidamente si quiere mantener el control de un campeonato en el que varios equipos presionan por los primeros lugares.

Con la recta decisiva de la fase regular cada vez más cerca, el margen de error se reduce y la lucha por clasificar promete nuevos capítulos de tensión.

La pregunta queda abierta: ¿podrá Saprissa sostenerse en la cima o sus perseguidores aprovecharán este tropiezo para cambiar el panorama del Apertura 2026?