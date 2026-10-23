Lo que dijo Óscar " Macho" Ramírez en el post partido ante Motagua: " De nada sirve hacer un buen desempeño si no anotamos "

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Ramírez reconoció que el conjunto hondureño complicó a la Liga durante los primeros minutos, especialmente por su dinámica y la capacidad para recuperar rápidamente el balón.

“Supimos resolver lo que nos planteó. Por momentos, tal vez en los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo, tuvimos dificultad con los rechazos y nos volvían a ganar el balón”, explicó el estratega rojinegro.

Publicidad

Sin embargo, el entrenador destacó que su equipo logró corregir aspectos tácticos después del descanso y asumió un mayor protagonismo en el desarrollo del encuentro.

“En el segundo tiempo corregimos cositas y volvimos a lo nuestro. Se vio un segundo tiempo muy manejable por nosotros, con posibilidades de habernos llevado algo más”, manifestó Ramírez.

En 3 puntos En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Ramírez reconoció que el conjunto hondureño complicó a la Liga durante los primeros minutos, especialmente por su dinámica y la capacidad para recuperar rápidamente el balón. “Supimos resolver lo que nos planteó. Por momentos, tal vez en los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo, tuvimos dificultad con los rechazos y nos volvían a ganar el balón”, explicó el estratega rojinegro. La Liga buscará aprovechar su condición de local para avanzar a una nueva final de la Copa Centroamericana y mantener vivo el objetivo de conquistar el tetracampeonato regional.

La contundencia, la tarea pendiente de la Liga

Aunque el empate como visitante mantiene abierta la eliminatoria, el técnico manudo reconoció que su equipo necesita mejorar la definición y la precisión en los últimos metros.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Para Ramírez, no basta con construir buenas jugadas si estas no terminan en anotaciones. También señaló que la elección del centro y la ventaja que se le pueda generar al delantero son aspectos que deberán trabajarse antes del encuentro de vuelta.

El entrenador dejó claro que Alajuelense tendrá que afrontar el próximo compromiso con inteligencia, sin descuidar su zona defensiva por buscar el gol.

“Esto es de goles”, resumió el técnico al referirse a la importancia de convertir las oportunidades en una serie de esta exigencia.

¿Qué espera del partido de vuelta en el Morera Soto?

Publicidad

Ramírez reconoció la evolución del Motagua bajo la dirección técnica de Javier López y advirtió que el partido en Costa Rica tampoco será sencillo.

El estratega rojinegro espera contar con el respaldo de su afición en el estadio Alejandro Morera Soto para intentar alcanzar una nueva final del torneo regional.

La consigna será encontrar el equilibrio entre atacar y defender. Según explicó, la Liga deberá estudiar con detalle el planteamiento de su rival y reconocer los momentos adecuados para acelerar en ofensiva sin quedar expuesta a los contragolpes.

Otro de los temas abordados fue la salida de Celso Borges por molestias físicas durante el compromiso. Ramírez explicó que el cambio tuvo un carácter preventivo, con el objetivo de evitar que la situación se agravara y pudiera mantener al futbolista fuera de las canchas durante más tiempo.

Con el 0-0 registrado en Tegucigalpa, Alajuelense y Motagua dejaron pendiente la resolución de la semifinal para el partido de vuelta.

La Liga buscará aprovechar su condición de local para avanzar a una nueva final de la Copa Centroamericana y mantener vivo el objetivo de conquistar el tetracampeonato regional.