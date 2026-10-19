Lo llegaron a buscar a una casa y lo mataron al salir: OIJ identifica a víctima de homicidio en Cartago

Un hombre de apellido Picado, de 38 años, es la víctima del asesinato registrado la noche de este domingo en La Campiña, en Tejar de El Guarco, Cartago, según confirma el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La información judicial revela que el hombre se encontraba dentro de una vivienda cuando, al parecer, llegaron a buscarlo. Una vez que salió, le dispararon en múltiples ocasiones.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Picado, de 38 años, es la víctima del asesinato registrado la noche de este domingo en La Campiña, en Tejar de El Guarco, Cartago, según confirma el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La información judicial revela que el hombre se encontraba dentro de una vivienda cuando, al parecer, llegaron a buscarlo. Este asesinato se registra menos de 24 horas después de la muerte de un joven de 18 años en Quebradilla, también en El Guarco, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba junto a otros jóvenes a la orilla de la calle.

El ataque ocurre pasadas las 8 p. m. Picado fallece en el sitio, donde la Cruz Roja lo declara sin vida.

Aunque inicialmente trascendió una versión sobre disparos desde una motocicleta en movimiento, el reporte del OIJ indica que a la víctima la habrían hecho salir de la vivienda antes de atacarla. La información judicial suministrada no precisa cómo se movilizaban los responsables.

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De momento no hay personas detenidas. El caso continúa bajo investigación para esclarecer el motivo del crimen e identificar a quienes participaron.

Este asesinato se registra menos de 24 horas después de la muerte de un joven de 18 años en Quebradilla, también en El Guarco, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba junto a otros jóvenes a la orilla de la calle.