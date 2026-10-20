¡Lo comparan con Sergio Ramos! Francisco Calvo desata elogios en Uruguay y sorprende con su gran momento goleador

Francisco Calvo está viviendo un momento dulce en el fútbol uruguayo. El defensor costarricense se ha convertido en una de las figuras de Nacional de Montevideo, donde no solamente destaca por su trabajo en la última línea, sino también por su inesperada eficacia frente al marco rival.

Su rendimiento ha provocado elogios entre aficionados y comentaristas del fútbol charrúa. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del creador de contenido uruguayo Luchovalinotti, quien no dudó en establecer una comparación con Sergio Ramos, histórico defensor español y multicampeón con el Real Madrid.

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«En Nacional es Sergio Ramos», expresó el aficionado en un video difundido en redes sociales, en el que manifestó su sorpresa por las críticas que, según él, recibe Calvo en Costa Rica.

El creador de contenido destacó la capacidad del tico para imponerse en ambas áreas, su fortaleza defensiva, el juego aéreo y su aporte ofensivo. Se trata de un elogio que refleja el entusiasmo que ha despertado el costarricense entre algunos seguidores del conjunto tricolor.

En 3 puntos Francisco Calvo está viviendo un momento dulce en el fútbol uruguayo. Su rendimiento ha provocado elogios entre aficionados y comentaristas del fútbol charrúa. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del creador de contenido uruguayo Luchovalinotti. Por ahora, lo que sí muestran sus actuaciones es que Calvo atraviesa un momento destacado, con goles importantes y protagonismo en un club de gran tradición sudamericana.

Un defensor que también sabe marcar goles

La comparación llegó después de una actuación determinante de Calvo ante Deportivo Maldonado. El lunes 19 de octubre, el costarricense anotó dos tantos en la victoria de Nacional por 3-2, resultado que confirmó su protagonismo en el campeonato uruguayo.

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El zaguero abrió el marcador al minuto 35 con un cabezazo tras un centro de Camilo Cándido. Posteriormente, al minuto 81, aprovechó un balón que quedó a su disposición dentro del área para marcar nuevamente.

Con ese doblete, Calvo alcanzó cinco goles en el Torneo Clausura y se colocó entre los principales anotadores de Nacional, pese a desempeñarse como defensor.

Su influencia también se ha reflejado en encuentros de alto voltaje. Anteriormente, había marcado el gol de la victoria frente a Peñarol en el clásico uruguayo, con una espectacular definición de taco, y anotaciones decisivas en otros compromisos.

¿Realmente es el Sergio Ramos de Nacional?

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La comparación debe entenderse como un elogio de un aficionado, no como una equivalencia deportiva establecida entre ambos futbolistas.

Sergio Ramos construyó una trayectoria histórica con el Real Madrid y la selección española, con títulos de Champions League, una Copa del Mundo y dos Eurocopas. Calvo, por su parte, aporta experiencia internacional, liderazgo y fortaleza defensiva, además de su recorrido con la Selección de Costa Rica en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

Más allá de las diferencias en sus trayectorias, el comentario evidencia el impacto que está teniendo el costarricense en su nuevo equipo.

Calvo llegó a Nacional en julio de 2026 y rápidamente se ganó un lugar importante en la estructura deportiva del club. Su adaptación, sus goles y su personalidad lo han convertido en un futbolista muy valorado por parte de la afición.

De las críticas en Costa Rica al reconocimiento en Uruguay

El caso de Calvo abre una discusión interesante sobre la percepción que existe alrededor de los futbolistas costarricenses cuando compiten fuera del país.

Mientras el defensor ha sido cuestionado en determinados momentos por sus actuaciones con la Tricolor, en Uruguay recibe elogios por su rendimiento con Nacional. Esa diferencia de percepciones fue precisamente uno de los puntos que destacó el creador de contenido.

Por ahora, lo que sí muestran sus actuaciones es que Calvo atraviesa un momento destacado, con goles importantes y protagonismo en un club de gran tradición sudamericana.