Lluvia de balas contra vivienda acaba con la vida de una joven mujer en Limón

Una mujer de 29 años pierde la vida dentro de una vivienda después de que varios sujetos disparan repetidamente contra la propiedad, durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en Limón.

El ataque ocurre en el sector de Limón 2000, etapa B, en Río Blanco. El reporte ingresa a las autoridades a las 12:30 a. m.

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En 3 puntos Una mujer de 29 años pierde la vida dentro de una vivienda después de que varios sujetos disparan repetidamente contra la propiedad, durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en Limón. El ataque ocurre en el sector de Limón 2000, etapa B, en Río Blanco. El cuerpo de Freeman es trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Según la información preliminar, la víctima, de apellido Freeman, se encuentra dentro de la casa cuando, en apariencia, entre tres y cuatro sujetos que se movilizan en motocicleta pasan frente al inmueble y abren fuego en reiteradas ocasiones.

Uno de los proyectiles impacta a la joven en la cabeza y le provoca la muerte en el lugar.

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Tras la balacera, los sospechosos se dan a la fuga. Por el momento, no se informa de personas detenidas ni se establece el móvil del crimen.

El cuerpo de Freeman es trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.