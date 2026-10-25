Llega a buscar a familiar y se encuentra una devastadora escena de sangre y muerte
Un familiar encontró el cuerpo en una habitación de la casa, ubicada en El Ceibo de La Alegría. El OIJ recolectó indicios balísticos y mantiene el caso bajo investigación.
Un hombre de 26 años, de apellido Montero, fue encontrado sin vida la tarde del sábado dentro de una vivienda en El Ceibo, en el distrito de La Alegría de Siquirres, Limón.
El hallazgo se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 3:44 p. m., luego de que un familiar llegara a buscar al joven y lo encontrara fallecido en una de las habitaciones del inmueble.
Tras recibir la alerta, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron hasta el sitio para realizar las diligencias correspondientes.
Durante la revisión preliminar del cuerpo, los investigadores observaron que Montero presentaba una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.
En la vivienda, los agentes recolectaron varios indicios balísticos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.
Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
El caso permanece bajo investigación del OIJ, que deberá determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes podrían estar involucrados.