Llega a buscar a familiar y se encuentra una devastadora escena de sangre y muerte

Un hombre de 26 años, de apellido Montero, fue encontrado sin vida la tarde del sábado dentro de una vivienda en El Ceibo, en el distrito de La Alegría de Siquirres, Limón.

El hallazgo se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 3:44 p. m., luego de que un familiar llegara a buscar al joven y lo encontrara fallecido en una de las habitaciones del inmueble.

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En 3 puntos Un hombre de 26 años, de apellido Montero, fue encontrado sin vida la tarde del sábado dentro de una vivienda en El Ceibo, en el distrito de La Alegría de Siquirres, Limón. El hallazgo se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 3:44 p. m., luego de que un familiar llegara a buscar al joven y lo encontrara fallecido en una de las habitaciones del inmueble. El caso permanece bajo investigación del OIJ, que deberá determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes podrían estar involucrados.

Tras recibir la alerta, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron hasta el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la revisión preliminar del cuerpo, los investigadores observaron que Montero presentaba una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

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En la vivienda, los agentes recolectaron varios indicios balísticos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso permanece bajo investigación del OIJ, que deberá determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes podrían estar involucrados.