Libre y con medidas cautelares: Así dejó un juez a Carlos Barahona

Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés, quedó en libertad con nuevas medidas cautelares mientras continúa la investigación en su contra por un caso de presuntos préstamos gota a gota.

La decisión fue tomada por el Juzgado Penal de Heredia y se conoció este viernes a las 3:30 p. m., según confirmó su abogado, Alberto García.

Publicidad

La audiencia comenzó el jueves 15 de octubre, a la 1:30 p. m., en los Tribunales de Justicia de Heredia. Sin embargo, debido a la cantidad de personas sospechosas vinculadas al expediente, la diligencia se extendió hasta este viernes.

Por el momento, no han trascendido los detalles de las medidas cautelares impuestas al futbolista.

En 3 puntos Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés, quedó en libertad con nuevas medidas cautelares mientras continúa la investigación en su contra por un caso de presuntos préstamos gota a gota. La decisión fue tomada por el Juzgado Penal de Heredia y se conoció este viernes a las 3:30 p. m., según confirmó su abogado. Aunque Barahona quedó en libertad con medidas cautelares, el proceso en su contra sigue abierto y la decisión judicial no representa una resolución definitiva sobre los hechos investigados.

Barahona habría actuado como intermediario

El jugador fue detenido la madrugada del miércoles 14 de octubre, junto con sus primos, de apellidos Aguilar y Artavia, así como otro hombre de apellido Duarte.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Barahona habría tenido un papel de intermediario entre una víctima y Duarte, señalado por las autoridades como el presunto líder de la agrupación y la persona que disponía del dinero para otorgar los préstamos.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que el futbolista presuntamente contactó a la víctima con Duarte para gestionar un préstamo de una suma millonaria. Posteriormente, habría participado en los cobros y en acciones intimidatorias.

“Barahona aparentemente fue la persona que contactó a la víctima con Duarte, intercedió para que le hicieran un préstamo de una suma millonaria, y que luego fue la persona que empezó a hacer los cobros para extorsionar a la víctima y obligarla a que le pagaran”, manifestó Muñoz tras las detenciones.

El funcionario judicial agregó que, según la investigación, el jugador también habría ejecutado acciones de intimidación y violencia contra la víctima.

Publicidad

Investigación comenzó tras denuncia de una víctima

Las pesquisas iniciaron en abril de este año, luego de que una persona denunciara que había adquirido un préstamo con los cuatro sospechosos aproximadamente cuatro meses antes y que, posteriormente, comenzó a recibir amenazas.

Según información del Ministerio Público, la agrupación presuntamente enviaba mensajes con fotografías de armas para intimidar a las víctimas y amenazarlas con matarles a ellas o a sus familiares.

Además, los sospechosos habrían acudido a las viviendas de las personas que mantenían deudas y, cuando estas no podían pagar, presuntamente las obligaban a traspasar propiedades y vehículos.

Duarte, señalado como el presunto líder del grupo, trabajaba como peluquero. Las autoridades le seguían el rastro desde hacía tiempo por su posible relación con los préstamos informales y también investigaban la procedencia del dinero que utilizaba para otorgarlos.

Durante dos allanamientos realizados en la urbanización El Bosque, en Oreamuno, y en Guadalupe de Cartago, los agentes decomisaron varios indicios que forman parte de la investigación.

Entre lo localizado había dosis de marihuana envueltas en bolsas plásticas, una balanza, dinero en efectivo, un vehículo Land Rover, una motocicleta, un arma de fuego, municiones, un teléfono celular y un pasamontañas.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Aunque Barahona quedó en libertad con medidas cautelares, el proceso en su contra sigue abierto y la decisión judicial no representa una resolución definitiva sobre los hechos investigados.