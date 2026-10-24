¿Las recuerda? Las niñas del pleito por las velas regresan seis años después y sorprenden con el final

Así lucen seis años después.

Una sopló las velas ajenas y la otra respondió con un jalón de pelo. Ahora, seis años después, las hermanas brasileñas que protagonizaron aquella escena regresan con una nueva versión del cumpleaños y un desenlace muy distinto.

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En 3 puntos Una sopló las velas ajenas y la otra respondió con un jalón de pelo. María Eduarda y María Antonia vuelven a reunirse frente a un pastel para recrear el momento que en 2020 recorrió las redes sociales y se convirtió en material de incontables memes. Seis años después, las hermanas vuelven a compartir pastel y protagonismo.

María Eduarda y María Antonia vuelven a reunirse frente a un pastel para recrear el momento que en 2020 recorrió las redes sociales y se convirtió en material de incontables memes.

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Esta vez, la cumpleañera sí consigue lo que quería desde el principio: apagar sus propias velas.

La familia comparte la recreación el pasado 20 de octubre en la cuenta de Instagram @asmariasdepb. La celebración recupera detalles de aquella fiesta: cortinas rosadas, celestes y blancas, un pastel de princesas y bocaditos sobre la mesa.

Pero el cambio que más llama la atención está en las protagonistas. Las pequeñas del video original ya están más grandes y posan juntas en una escena que despierta recuerdos entre quienes conocieron su historia durante la pandemia.

En aquella ocasión, María Eduarda se preparaba para soplar las velas cuando su hermana mayor, María Antonia, se adelantó. La reacción fue inmediata: la cumpleañera la tomó del cabello y ambas forcejearon durante varios segundos.

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El contraste entre el enojo de la menor y la expresión de su hermana convirtió el episodio familiar en un fenómeno de internet.

En la nueva celebración, la tensión queda en el recuerdo. Después de la canción de cumpleaños, María Eduarda apaga las velas sin interrupciones y sin repetir el pleito.

Entre las reacciones a la recreación aparecen la nostalgia por el paso del tiempo y las bromas de quienes esperaban otro jalón de pelo.

Seis años después, las hermanas vuelven a compartir pastel y protagonismo. Esta vez, las velas se apagan en paz.