¡La sequía enciende las alarmas! CNE declara alerta roja en 10 cantones y zonas marítimas

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta roja para diez cantones de Guanacaste, tres distritos del cantón central de Puntarenas y el territorio marítimo del Pacífico costarricense, ante la persistencia de la sequía meteorológica y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

La medida, anunciada este jueves 22 de octubre de 2026, incluye Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, Hojancha, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya y Santa Cruz. También comprende los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto, en Puntarenas.

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Por primera vez, según la CNE, una declaratoria de alerta roja incorpora la franja marítima de 12 millas náuticas —unos 23 kilómetros desde la costa— a lo largo de todo el litoral del Pacífico nacional.

Pacífico registra fuertes reducciones en las lluvias

En 3 puntos La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta roja para diez cantones de Guanacaste. La medida, anunciada este jueves 22 de octubre de 2026, incluye Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, Hojancha, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya y Santa Cruz. Ante este escenario, la CNE pidió a la población ahorrar agua y electricidad, reparar fugas y evitar el desperdicio en viviendas, comercios y centros de trabajo.

Los datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestran que entre enero y septiembre de 2026 las precipitaciones estuvieron muy por debajo de los valores habituales en varias regiones del país.

* Pacífico Norte: 43 % menos lluvia de lo normal.

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La preocupación aumenta porque el faltante de lluvias se mantiene a mediados de octubre, un mes que suele registrar precipitaciones abundantes durante la época lluviosa.

La CNE aclaró que los aguaceros e inundaciones recientes en algunas zonas no eliminan el déficit acumulado durante los meses anteriores. Mientras varias regiones del Pacífico enfrentan condiciones secas, sectores del Caribe han registrado lluvias superiores a las habituales.

Además de los territorios bajo alerta roja, la institución estableció alerta naranja para 13 cantones, entre ellos Tilarán, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos. También incluye Dota, León Cortés y Tarrazú, así como el resto del cantón de Puntarenas fuera de Paquera, Cóbano y Lepanto.

La alerta amarilla comprende 48 cantones de distintas regiones del país, entre ellos Pérez Zeledón, Buenos Aires, Golfito, Alajuela, Heredia, San José y Cartago.

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Más de 200 acciones ante el fenómeno de El Niño

Desde mayo, instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabajan en una estrategia con más de 200 acciones enfocadas en cinco áreas: agua, energía, producción, comercio y atención de poblaciones vulnerables.

La inclusión del territorio marítimo en la alerta roja también responde al calentamiento de la superficie del océano, que puede afectar la actividad pesquera, especialmente a pequeños y medianos pescadores.

Ante este escenario, la CNE pidió a la población ahorrar agua y electricidad, reparar fugas y evitar el desperdicio en viviendas, comercios y centros de trabajo. Las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones y recomiendan consultar los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones.