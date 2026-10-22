Justicia toma las primeras medidas con funcionarios por liberación irregular de reo

El Ministerio de Justicia y Paz anunció medidas administrativas contra la directora del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón, y otros funcionarios, luego de la liberación irregular de un privado de libertad que mantenía causas judiciales pendientes.

La decisión fue comunicada este miércoles 21 de octubre de 2026, después de que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, instruyera a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) a reubicar de inmediato a las personas presuntamente involucradas, mientras se desarrolla la investigación del caso.

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Investigan posible negligencia de funcionarios

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz anunció medidas administrativas contra la directora del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón, y otros funcionarios. La decisión fue comunicada este miércoles 21 de octubre de 2026, después de que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas. Por ahora, las medidas anunciadas corresponden a acciones preventivas y al inicio de las investigaciones.

Además de los traslados, el jerarca ordenó iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes para determinar si hubo incumplimientos de funciones o negligencia en el proceso que permitió la salida del reo.

El Ministerio advirtió que, si la investigación confirma la responsabilidad de los funcionarios, se tomarán medidas que podrían incluir el despido, de acuerdo con la legislación vigente.

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La institución también anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que las autoridades judiciales investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales.

Justicia promete medidas ante irregularidades

La cartera aseguró que no tolerará actuaciones irregulares ni omisiones por parte del personal encargado de la administración de los centros penitenciarios.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos internos que deben seguirse para verificar la situación judicial de las personas privadas de libertad antes de autorizar su salida de prisión.

Por ahora, las medidas anunciadas corresponden a acciones preventivas y al inicio de las investigaciones. La eventual responsabilidad de los funcionarios deberá establecerse mediante los procedimientos respectivos.