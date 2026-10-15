¡Justicia rompe el silencio! Esto dice sobre policía detenido con celular y dispositivos ilegales en La Reforma

El Ministerio de Justicia y Paz se pronunció por primera vez sobre la detención de un oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), de apellido Guzmán, capturado la madrugada de este jueves 15 de octubre en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Mediante un comunicado, la institución informó que la captura fue realizada por la Policía Penitenciaria a las 2:58 a. m., como parte de un operativo de rutina dentro del centro penitenciario.

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En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz se pronunció por primera vez sobre la detención de un oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), de apellido Guzmán. Mediante un comunicado, la institución informó que la captura fue realizada por la Policía Penitenciaria a las 2:58 a. m., como parte de un operativo de rutina dentro del centro penitenciario. Según Justicia, en ese dispositivo participa una cantidad importante de agentes pertenecientes a distintos cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.

Según la versión oficial, al funcionario se le consultó si portaba un teléfono celular y, presuntamente, respondió que no. Posteriormente, los oficiales efectuaron una revisión más detallada de sus pertenencias y encontraron varios dispositivos electrónicos y accesorios dentro de una cangurera.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, al oficial le encontraron los siguientes objetos:

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El hallazgo motivó la intervención de las autoridades penitenciarias y la detención del funcionario, quien quedó vinculado al caso.

Ministerio niega que vigilara exclusivamente a “Diablo” y “Tan”

En el comunicado, el Ministerio también rechazó informaciones que circulaban sobre las funciones del oficial dentro del centro penitenciario, particularmente aquellas que lo señalaban como el encargado exclusivo de vigilar a los privados de libertad conocidos como alias “Diablo” y “Tan”.

La institución calificó esa versión como falsa y explicó que Guzmán formaba parte del operativo de colaboración para la custodia del área de Máxima Seguridad.

Según Justicia, en ese dispositivo participa una cantidad importante de agentes pertenecientes a distintos cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, por lo que el funcionario no tenía asignada de manera exclusiva la vigilancia de esos dos privados de libertad.