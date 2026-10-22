Justicia liberó a reo pese a tener una nueva condena y prisión preventiva

El Ministerio de Justicia permitió la salida de prisión de un hombre que tenía pendiente una nueva condena por delitos relacionados con drogas y una medida de prisión preventiva vigente, según una investigación publicada por La Nación.

Se trata de Ferguson Madison, de 36 años, quien abandonó el centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en La Roxana de Pococí, el pasado 12 de octubre. Desde entonces permanece prófugo y las autoridades mantienen una orden de captura en su contra.

Publicidad

De acuerdo con la información divulgada por La Nación, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de Limón había notificado al sistema penitenciario, el 5 de octubre, que el hombre recibió una nueva condena de ocho años de prisión por posesión de drogas para distribución dentro de un centro penal.

Además, el tribunal había ordenado mantenerlo en prisión preventiva hasta abril de 2027, mientras la sentencia adquiría firmeza.

En 3 puntos El Ministerio de Justicia permitió la salida de prisión de un hombre que tenía pendiente una nueva condena por delitos relacionados con drogas y una medida de prisión preventiva vigente, según una investigación publicada por La Nación. Se trata de Ferguson Madison, de 36 años, quien abandonó el centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en La Roxana de Pococí, el pasado 12 de octubre. Crédito: Información basada en una publicación de La Nación.

La directora de la cárcel, Giovanna Cleland Colwille, reconoció que la liberación ocurrió porque un funcionario de la Sección de Derecho, de apellido García Rodríguez, no revisó el correo electrónico en el que se comunicaba la nueva situación judicial del privado de libertad.

Según el oficio remitido al Ministerio Público, el mensaje fue localizado hasta el 13 de octubre por otro funcionario que realizaba una búsqueda relacionada con un trámite diferente.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Tras detectar el error, el centro penal intentó localizar al hombre e incluso consiguió el número telefónico de una tía, pero no logró dar con su paradero.

Ferguson Madison cumplía una pena de ocho años impuesta en noviembre de 2021 por transporte y posesión agravada de drogas, según los datos judiciales citados por La Nación.

Esa sentencia vencía el 12 de octubre de 2026, fecha en la que fue liberado. Sin embargo, la nueva condena y la medida cautelar comunicadas por el Tribunal de Flagrancia debían impedir su salida.

La Fiscalía Adjunta de Pococí confirmó la apertura de una investigación para determinar quiénes fueron los funcionarios que permitieron el egreso del imputado. El caso se tramita bajo el expediente 26-001477-0485-PE.

Publicidad

El Ministerio Público también indicó que, hasta el momento, el hombre no figura vinculado con la organización criminal de alias Diablo ni se le conoce pertenencia a otro grupo delictivo de la zona.

Centro penal señala problemas de personal y gestión

Tras el incidente, la dirección de la cárcel realizó una reunión para identificar posibles causas y establecer medidas correctivas.

Entre los factores señalados figuran la cantidad de correos recibidos, la falta de personal en la secretaría, la sobrecarga de trabajo y las dificultades para cubrir puestos administrativos.

Según el informe citado, el centro penitenciario alberga a 1.745 personas privadas de libertad y opera con una sobrepoblación del 78 %. La dirección también reportó periodos prolongados sin personal en el archivo y demoras en la asignación de accesos informáticos.

Crédito: Información basada en una publicación de La Nación.