Jueza encargada de vigilar fondos de ASOSEJUD es investigada por supuestos privilegios en sus créditos

Una jueza penal que ejercía como fiscal 2 de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) es investigada por presuntamente recibir condiciones crediticias privilegiadas mientras debía fiscalizar las operaciones de esa organización.

La funcionaria, de apellidos Rojas Calvo, tenía entre sus responsabilidades controlar y vigilar las operaciones financieras y administrativas, supervisar el uso de los fondos y bienes, y acceder a la información contable.

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La Fiscalía Adjunta de Fraudes cuestiona que, mientras desempeñaba esas funciones, habría resultado beneficiada con condiciones financieras particularmente favorables en sus préstamos.

En 3 puntos Una jueza penal que ejercía como fiscal 2 de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) es investigada por presuntamente recibir condiciones crediticias privilegiadas mientras debía fiscalizar las operaciones de esa… La funcionaria, de apellidos Rojas Calvo, tenía entre sus responsabilidades controlar y vigilar las operaciones financieras y administrativas, supervisar el uso de los fondos y bienes, y acceder a la información contable. El Juzgado Penal de San José ordenó separarla durante un año de su cargo en Asosejud, junto con otras nueve personas, dentro de la investigación por presunta administración fraudulenta.

Uno de los señalamientos corresponde a un crédito de ₡75 millones. Según la investigación descrita en el recorte, esa operación registraba una tasa del 10% anual, pero en otro estado de cuenta aparece con un interés del 1,5%.

El Ministerio Público sostiene que esa diferencia disminuía el costo del préstamo para la deudora y los intereses que podía percibir la asociación.

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También se investigan cambios entre tres estados de cuenta correspondientes al 11 y 12 de febrero de 2026, localizados durante los allanamientos efectuados el 1.º de setiembre.

El primer documento registra 20 operaciones crediticias con un saldo de ₡189.464.821,63. Un segundo estado mantiene 20 operaciones, pero presenta cambios en su composición y un saldo de ₡219.264.048,45, con una cuota total de ₡1.745.164,37.

En el tercer registro, las operaciones pasan de 20 a 11. El saldo alcanza ₡219.914.570,29, mientras la cuota total disminuye a ₡1.299.371,50.

Según el planteamiento fiscal, no aparecen fundamentos para esas variaciones.

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Rojas Calvo rechaza haber recibido créditos privilegiados. La jueza sostiene que tiene más de 15 años de pertenecer a la asociación y que solicitó financiamiento conforme al catálogo ofrecido a los asociados.

Su representación también se opuso a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, por considerarlas desproporcionadas, innecesarias y carentes de fundamento legal.

El Juzgado Penal de San José ordenó separarla durante un año de su cargo en Asosejud, junto con otras nueve personas, dentro de la investigación por presunta administración fraudulenta. Los señalamientos continúan bajo investigación.