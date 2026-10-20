JPS lanza nueva lotería navideña: Estos son los millonarios premios que traerá

La Junta de Protección Social (JPS) puso a disposición del público una nueva lotería instantánea para la temporada navideña. Se trata de “Regalos de Santa”, un juego cuyo boleto cuesta ₡500 y ofrece un premio mayor de ₡20 millones.

La emisión contempla un millón de boletos y un plan de premios con 345.645 premios monetarios, que van desde ₡500 hasta ₡20 millones.

Publicidad

La iniciativa amplía la oferta de lotería instantánea de la institución de cara a las celebraciones de fin de año.

En 3 puntos La Junta de Protección Social (JPS) puso a disposición del público una nueva lotería instantánea para la temporada navideña. Se trata de “Regalos de Santa”, un juego cuyo boleto cuesta ₡500 y ofrece un premio mayor de ₡20 millones. La emisión contempla un millón de boletos y un plan de premios con 345.645 premios monetarios, que van desde ₡500 hasta ₡20 millones. La institución también hizo un llamado a adquirir únicamente lotería legal y a participar de manera responsable.

Para participar, la persona debe raspar el área indicada en el boleto y encontrar tres veces el mismo número para obtener un premio.

El juego también incluye otras formas de ganar. Quienes encuentren el símbolo de Loterito podrán recibir un bono de ₡10.000, mientras que los boletos que contengan la palabra “RASPA” darán la oportunidad de participar directamente en el sorteo del programa Rueda de la Fortuna.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

De acuerdo con la información divulgada por la JPS, la distribución de premios es la siguiente:

Boletos sin premio también pueden participar en promociones

Una de las opciones adicionales de esta lotería es que los tiquetes que no resulten premiados de inmediato pueden utilizarse para participar en otras dinámicas.

Para ello, las personas podrán activar sus boletos mediante la plataforma JPS Plus y escoger entre los concursos de Rueda de la Fortuna o la promoción de activación de lotería instantánea, según las condiciones establecidas para cada modalidad.

Publicidad

La institución no detalló en el anuncio las fechas de vigencia ni todas las condiciones específicas de estas promociones.

JPS recuerda el propósito social de la lotería

Allan Marín Roldán, gerente general de la JPS, indicó que la comercialización de productos oficiales permite generar recursos para organizaciones y programas sociales que atienden a personas en condición de vulnerabilidad en Costa Rica.

La institución también hizo un llamado a adquirir únicamente lotería legal y a participar de manera responsable.