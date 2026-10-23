Joven de 19 años cae como sospechoso de matar a dos mujeres en Matina

Un joven de apellido Vázquez, de 19 años, fue detenido por agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán como sospechoso de dos homicidios de mujeres ocurridos en diciembre de 2025 y agosto de este año.

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En 3 puntos Un joven de apellido Vázquez, de 19 años, fue detenido por agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán como sospechoso de dos homicidios de mujeres ocurridos en diciembre de 2025 y agosto de… La captura se realizó este jueves, a las 4:50 p. m., como parte de una intervención que incluyó el allanamiento de su vivienda en Luzón de Matina. El detenido queda a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La captura se realizó este jueves, a las 4:50 p. m., como parte de una intervención que incluyó el allanamiento de su vivienda en Luzón de Matina.

Uno de los casos corresponde al homicidio de una mujer de apellido Quesada, de 36 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Estrada.

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El segundo crimen ocurrió el 15 de agosto de este año y cobró la vida de una mujer de apellido Murillo, de 30 años.

Según la información preliminar del OIJ, Vázquez presuntamente forma parte de un grupo criminal que opera en la zona. Los investigadores vinculan ambos homicidios con su aparente participación en esa organización.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron un arma de fuego, aparente marihuana dosificada para la venta y prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido utilizadas en ambos homicidios.

El detenido queda a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.