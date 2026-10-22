Joven conductora muere entre las retorcidas latas de su vehículo tras aparatoso accidente

Una mujer de entre 20 y 25 años murió este jueves tras quedar prensada dentro de un vehículo liviano que colisionó contra un vehículo pesado en la ruta 32, en el sector conocido como la Vuelta de los Sustos, en San Isidro de Heredia.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de la emergencia cerca de las 4 p. m. y movilizó unidades de soporte avanzado, soporte básico y rescate para atender a las personas involucradas.

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En 3 puntos Una mujer de entre 20 y 25 años murió este jueves tras quedar prensada dentro de un vehículo liviano que colisionó contra un vehículo pesado en la ruta 32, en el sector conocido como la Vuelta de los Sustos, en San Isidro de Heredia. La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de la emergencia cerca de las 4 p. m. y movilizó unidades de soporte avanzado, soporte básico y rescate para atender a las personas involucradas. Las labores de atención se concentraron en la liberación de la mujer y la valoración del segundo involucrado.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la mujer atrapada entre la estructura del automóvil, por lo que fue necesario utilizar equipo especializado de rescate vehicular para liberarla.

Sin embargo, una vez que lograron sacarla del vehículo, confirmaron que no presentaba signos vitales.

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En el accidente también resultó involucrado un hombre adulto, quien fue valorado por el personal de la Cruz Roja en el sitio.

De acuerdo con el reporte de la institución, el paciente no necesitó ser trasladado a un centro médico.

Las labores de atención se concentraron en la liberación de la mujer y la valoración del segundo involucrado. Hasta el momento, la información suministrada por la Cruz Roja no detalla las circunstancias que provocaron la colisión.