Joselyn Chacón enfrenta juicio tras millonaria demanda de exdiputado Francisco Nicolás

La defensa de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, sostiene que las declaraciones que la llevan a enfrentar un juicio corresponden al debate político y no constituyen delitos contra el honor del exdiputado Francisco Nicolás Alvarado.

Durante la audiencia judicial de este viernes, el abogado Randall Sibaja asegura que buscará demostrar que su representada no cometió ningún delito. Según su posición, el querellante confunde una crítica política con una afectación a su honor.

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En 3 puntos La defensa de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, sostiene que las declaraciones que la llevan a enfrentar un juicio corresponden al debate político y no constituyen delitos contra el honor del exdiputado Francisco Nicolás Alvarado. Durante la audiencia judicial de este viernes, el abogado Randall Sibaja asegura que buscará demostrar que su representada no cometió ningún delito. El juicio deberá determinar si los señalamientos de la exministra constituyen un delito, como plantea el querellante, o corresponden a una crítica política, como argumenta su defensa.

“Básicamente, lo que nos encontramos acá es una crítica política clara y llana”, manifestó el defensor.

La disputa se remonta a señalamientos realizados en 2023 sobre una supuesta gestión para que el Ministerio de Salud comprara un terreno en Esparza, donde operaba un CEN-CINAI.

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Nicolás negó haber solicitado esa adquisición y presentó la querella contra la entonces jerarca de Salud.

Además del proceso por presuntos delitos contra el honor, el exlegislador reclama ₡10 millones mediante una acción civil resarcitoria.

Ese cobro también es cuestionado por Sibaja, quien sostiene que no se explica con claridad cuál habría sido el daño sufrido por Nicolás ni cómo se vincula directamente con las declaraciones atribuidas a Chacón.

El juicio deberá determinar si los señalamientos de la exministra constituyen un delito, como plantea el querellante, o corresponden a una crítica política, como argumenta su defensa.