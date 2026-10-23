¡Jornada 13 al rojo vivo! Herediano y Cartaginés protagonizan el duelo más atractivo del fin de semana

El fútbol costarricense no da tregua. La jornada 13 del Torneo de Apertura 2026, organizado por la UNAFUT, comenzará este viernes 23 de octubre y se extenderá durante el fin de semana con encuentros que pueden marcar diferencias importantes en la tabla de posiciones.

La actividad arrancará con el enfrentamiento entre Escorpiones de Belén y Sporting FC, dos equipos que necesitan sumar para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato nacional.

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Sporting llega con la necesidad de recuperar terreno después de dejar escapar puntos en sus últimas presentaciones, mientras que Escorpiones buscará aprovechar su condición de local para alejarse de los últimos lugares.

El encuentro está programado para las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

En 3 puntos El fútbol costarricense no da tregua. La jornada 13 del Torneo de Apertura 2026, organizado por la UNAFUT. La actividad arrancará con el enfrentamiento entre Escorpiones de Belén y Sporting FC, dos equipos que necesitan sumar para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato nacional. El fin de semana promete emociones, presión y movimientos en la tabla.

HEREDIANO-CARTAGINÉS: UN DUELO QUE PROMETE

La atención del sábado estará centrada en el choque entre el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés, programado para las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

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El compromiso representa una prueba importante para ambos conjuntos, aunque llegan con realidades distintas en la clasificación.

Cartaginés se mantiene en la pelea por la cima y necesita continuar sumando para no perderle la pista al Deportivo Saprissa.

Herediano, por su parte, afronta el desafío con la presión de mejorar sus resultados y recuperar protagonismo en el Apertura, después de una campaña irregular para el vigente campeón nacional.

Los brumosos buscarán imponer su juego, mientras que los florenses intentarán hacer valer su localía en un partido que puede tener consecuencias importantes para sus aspiraciones.

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La jornada sabatina comenzará con el encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón, a las 5 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los rojinegros necesitan aprovechar su casa para mantenerse firmes en la lucha por los puestos de clasificación, mientras que el conjunto generaleño buscará dar la sorpresa como visitante.

Para Alajuelense, cada punto resulta importante en una fase del campeonato donde los errores pueden costar posiciones y complicar el camino hacia la siguiente ronda.

El Deportivo Saprissa tendrá una exigente visita a la Asociación Deportiva San Carlos el domingo 25 de octubre, a las 6 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Los morados llegan con la presión de defender su posición en la parte alta de la tabla, en un campeonato donde Cartaginés se mantiene como uno de sus principales perseguidores.

San Carlos, por su parte, intentará aprovechar el respaldo de su afición para sumar ante uno de los candidatos al título.

La jornada dominical también tendrá el enfrentamiento entre Puntarenas FC e Inter San Carlos, programado para las 4 p. m. en el estadio Miguel “Lito” Pérez.

Con la clasificación cada vez más disputada, la jornada 13 ofrece partidos determinantes tanto para los equipos que pelean por la cima como para aquellos que buscan consolidarse entre los candidatos a avanzar de ronda.

Saprissa y Cartaginés tienen la presión de mantenerse en la lucha por el liderato; Alajuelense quiere seguir escalando, mientras Herediano necesita resultados que le permitan recuperar terreno.

El fin de semana promete emociones, presión y movimientos en la tabla. La pregunta es cuáles equipos lograrán aprovechar la oportunidad y cuáles terminarán complicando sus aspiraciones en el campeonato nacional.