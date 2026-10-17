¡Jornada 12 de Alto voltaje! Saprissa defiende la cima en Cartago y la Liga visita San Carlos

La emoción del fútbol nacional continúa con la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026, organizado por la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT). La programación contempla cinco partidos distribuidos en tres días, con duelos que pueden provocar movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Uno de los compromisos más esperados será el choque entre Cartaginés y Saprissa, programado para el domingo en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Los morados llegan como líderes del campeonato con 24 puntos, mientras que los brumosos suman 21 unidades y buscarán aprovechar su condición de locales para acercarse a la cima.

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La jornada también presenta una visita exigente para Alajuelense, que enfrentará a Inter San Carlos en Ciudad Quesada, además de un enfrentamiento entre Pérez Zeledón y Herediano en el Valle de El General.

- Estadio: Carlos Ugalde Álvarez, Ciudad Quesada.

En 3 puntos La emoción del fútbol nacional continúa con la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026, organizado por la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT). Uno de los compromisos más esperados será el choque entre Cartaginés y Saprissa, programado para el domingo en el estadio José Rafael “Fello” Meza. La jornada 12 no solo ofrece cinco partidos: también representa una oportunidad para que los equipos empiecen a marcar diferencias en una fase regular que contempla 18 jornadas y en la que los cuatro primeros lugares avanzarán a las…

El conjunto manudo abre su participación en esta fecha con una visita a la Zona Norte. Inter San Carlos intentará hacerse fuerte en casa frente a un rival que necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

- Estadio: José Rafael “Fello” Meza, Cartago.

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Es uno de los partidos más atractivos de la jornada. Saprissa llega en la primera posición con 24 puntos, mientras que Cartaginés ocupa el segundo lugar con 21. Una victoria brumosa apretaría la lucha por el liderato, pero un triunfo morado le permitiría ampliar su ventaja.

- Estadio: Municipal de Pérez Zeledón, San Isidro de El General.

El equipo generaleño recibe a un Herediano que necesita recuperar terreno y encontrar regularidad en el campeonato. Los florenses afrontan una visita importante ante un rival que buscará aprovechar su localía.

Sporting buscará aprovechar su condición de local para mantenerse cerca de los primeros puestos. San Carlos, por su parte, necesita sumar en una fecha que puede resultar importante para sus aspiraciones.

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- Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, San Juan de Tibás.

La fecha se cerrará con un duelo en el que ambos equipos intentarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en la clasificación.

Con Saprissa al frente, Cartaginés como principal perseguidor y Sporting también en la pelea, cada resultado puede modificar el panorama de la clasificación. Alajuelense tendrá el reto de responder fuera de casa, mientras que Herediano buscará recuperar protagonismo.

La jornada 12 no solo ofrece cinco partidos: también representa una oportunidad para que los equipos empiecen a marcar diferencias en una fase regular que contempla 18 jornadas y en la que los cuatro primeros lugares avanzarán a las semifinales.