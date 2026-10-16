¡Jeaustin Campos rompe el silencio sobre Javon East y lanza una aclaración que sacude la polémica!

Jeaustin Campos volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos que rodearon su etapa en el fútbol costarricense. Durante una entrevista en el programa Teléfono Rojo, el entrenador fue contundente al hablar sobre Javon East y rechazó las versiones que lo relacionaron con una supuesta situación con el delantero.

El técnico no dejó espacio para las dudas en su respuesta y aseguró que nunca tuvo ningún problema con el futbolista.

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“Lo de Javon, yo nunca tuve ninguna situación con Javon, nunca, nunca, en ningún momento. Este, pero eso se lo sacaron de la manga”, manifestó Campos durante la conversación.

Sus declaraciones surgieron mientras repasaba un episodio que, según explicó, ya quedó atrás, pero que todavía forma parte de las controversias vinculadas con su trayectoria.

En 3 puntos Jeaustin Campos volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos que rodearon su etapa en el fútbol costarricense. El técnico no dejó espacio para las dudas en su respuesta y aseguró que nunca tuvo ningún problema con el futbolista. Ahora, sus palabras reabren la conversación sobre un caso que Campos considera parte del pasado, pero que vuelve a cobrar relevancia cada vez que se le pregunta por aquellos acontecimientos.

Jeaustin Campos insiste en que todo fue infundado

Durante la entrevista, el entrenador reiteró que las versiones que circularon sobre el caso no correspondían con lo que él vivió.

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Aunque el tema fue mencionado nuevamente en el espacio televisivo, Campos dejó claro que no considera necesario prolongar la discusión.

“Ya todo eso pasó. Entonces, historia, pero eso fue infundado, o sea, cero”, afirmó.

De esta manera, el estratega mantuvo su posición frente a una polémica que generó conversación en el entorno futbolístico nacional.

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue el procedimiento ante el Comité de Ética. En el intercambio, el entrevistador le señaló a Campos que el órgano ya había resuelto el caso y que el entrenador había salido favorecido.

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Campos también se refirió a la disputa laboral que mantenía con su antiguo club y explicó que la situación terminó resolviéndose tras un cambio en la junta directiva.

“Más bien, una demanda laboral que ya cuando cambiaron la junta directiva y todo ese asunto, ya dejamos de lado. Ya me arreglé con la nueva junta directiva, todo bien, perfecto; inclusive llegamos a buenos términos, todo perfecto”, expresó.

El técnico aseguró así que alcanzó un entendimiento con la nueva dirigencia y que ese capítulo terminó en buenos términos.

Las declaraciones de Jeaustin Campos vuelven a poner sobre la mesa un episodio que generó cuestionamientos en el fútbol costarricense. Sin embargo, el entrenador sostiene que nunca existió el conflicto que se le atribuyó con Javon East y afirma que las diferencias laborales con su antiguo club también quedaron resueltas.

Su versión es clara: niega cualquier situación con el delantero y asegura que llegó a un acuerdo con la nueva junta directiva.

Ahora, sus palabras reabren la conversación sobre un caso que Campos considera parte del pasado, pero que vuelve a cobrar relevancia cada vez que se le pregunta por aquellos acontecimientos.