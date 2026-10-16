Jeaustin Campos habla de Ronald González y reabre una historia que parecía enterrada

La carrera por el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica sigue generando preguntas y uno de los nombres que aparece en la conversación es el de Jeaustin Campos.

El entrenador, quien ha tenido protagonismo en el fútbol costarricense, habló en el programa Teléfono Rojo sobre su relación con Ronald González, una figura vinculada a las decisiones deportivas de la Federación Costarricense de Fútbol.

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La interrogante es inevitable: ¿llamó González a Campos para conocer su disponibilidad o valorar su candidatura a la Selección Nacional, de la misma manera que se ha hablado de Alexandre Guimarães?

En el fragmento de la entrevista, Campos no confirmó haber recibido ese contacto. Sin embargo, sí se refirió a las versiones sobre un supuesto conflicto con González y aseguró que ambos hablaron después de los acontecimientos que los distanciaron.

En 3 puntos La carrera por el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica sigue generando preguntas y uno de los nombres que aparece en la conversación es el de Jeaustin Campos. El entrenador, quien ha tenido protagonismo en el fútbol costarricense, habló en el programa Teléfono Rojo sobre su relación con Ronald González, una figura vinculada a las decisiones deportivas de la Federación Costarricense de Fútbol. La incógnita sobre una eventual comunicación para hablar de la Selección Nacional sigue abierta.

Jeaustin Campos desmiente que siga enfrentado con Ronald González

Campos se mostró extrañado por las informaciones que han circulado sobre una posible mala relación entre ambos.

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“Pues, eso tendrían que preguntárselo a él. Eso se arregló”, manifestó al referirse al tema.

El entrenador explicó que, después de aquel episodio, tuvieron la oportunidad de conversar en un ambiente distendido, incluso durante un asado en el que también compartieron con Hugo, según relató en la entrevista.

“Nosotros hablamos y todo quedó bien”, aseguró.

Sus declaraciones buscan aclarar que, desde su perspectiva, las diferencias quedaron atrás y no existe una ruptura que impida una relación cordial en el entorno futbolístico.

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“Siempre hemos tenido una cordial amistad de fútbol”

El estratega recordó que su vínculo con González viene de años atrás y que incluso trabajaron juntos durante una etapa de su carrera como entrenador.

“Cuando jugamos y cuando estábamos en Saprissa, él fue de los primeros asistentes que yo tuve. Después él se fue a la Sub-20 en el año que yo debuté como entrenador”, explicó.

Campos insistió en que ambos mantuvieron una relación profesional y que las conversaciones posteriores permitieron aclarar lo sucedido.

“Siempre hemos tenido una cordial amistad de fútbol”, agregó.

El técnico también expresó su sorpresa por las versiones que apuntan a que todavía existirían diferencias entre ambos.

“Me extraña que ahora estén sacando de estas vainas”, comentó, antes de señalar que cualquier duda sobre los sentimientos actuales de González tendría que aclararse directamente con él.

¿Está Jeaustin Campos en los planes para dirigir a la Tricolor?

La pregunta sobre una eventual llamada de Ronald González adquiere relevancia por el contexto de la búsqueda de un entrenador para la Selección Nacional.

Alexandre Guimarães ha sido uno de los nombres mencionados en las discusiones alrededor del banquillo tricolor, mientras que la posibilidad de que otros técnicos costarricenses entren en la conversación también despierta interés.

Sin embargo, las declaraciones de Campos en Teléfono Rojo no permiten afirmar que González lo haya llamado para ofrecerle el puesto o explorar su candidatura.

Lo que sí dejó claro el entrenador es que, desde su perspectiva, la relación entre ambos quedó en buenos términos después de una conversación que incluyó un encuentro informal.

La incógnita sobre una eventual comunicación para hablar de la Selección Nacional sigue abierta. Y, mientras se define el futuro del banquillo tricolor, la pregunta que queda sobre la mesa es si Jeaustin Campos forma parte de las opciones que la Federación está considerando o si su nombre permanece únicamente en el terreno de las especulaciones.