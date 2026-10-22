Investigadores del OIJ piden presupuesto a Laura Fernández en vez de medallas por captura de Diablo

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) lanzó un llamado a la presidenta Laura Fernández para que el reconocimiento a los agentes judiciales se acompañe de recursos que permitan fortalecer su trabajo diario.

La organización reaccionó al anuncio de la mandataria de otorgar una distinción al mérito a los funcionarios que participaron en la captura de los presuntos narcotraficantes conocidos como Diablo y Tan.

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Aunque agradeció la iniciativa, el sindicato sostuvo que las condecoraciones no sustituyen las necesidades operativas que enfrentan los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

ANIC reclama más herramientas para combatir el narcotráfico

En 3 puntos La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) lanzó un llamado a la presidenta Laura Fernández para que el reconocimiento a los agentes judiciales se acompañe de recursos que permitan fortalecer su trabajo… La organización reaccionó al anuncio de la mandataria de otorgar una distinción al mérito a los funcionarios que participaron en la captura de los presuntos narcotraficantes conocidos como Diablo y Tan. En este contexto, la ANIC insiste en que fortalecer las condiciones de los investigadores es fundamental para sostener la capacidad operativa del OIJ frente a las amenazas delictivas.

Entre las principales solicitudes de la asociación figuran la creación de más plazas, la dotación de armas, vehículos, tecnología y equipos especializados.

Según la organización, el personal del OIJ enfrenta limitaciones presupuestarias que pueden reducir su capacidad para responder a las exigencias de las investigaciones criminales, especialmente ante el avance de las estructuras delictivas.

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El reclamo se produce mientras la Asamblea Legislativa analiza las condiciones financieras del Poder Judicial para el próximo año.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 contempla una reducción de ₡10.542 millones para el Poder Judicial en comparación con los recursos asignados para 2026.

A ese recorte se suman ₡29.843,8 millones sujetos a restricciones de ejecución presupuestaria. En conjunto, ambas medidas afectan el acceso a más de ₡40.000 millones, según los datos citados en la discusión presupuestaria.

El Poder Judicial advirtió, en un comunicado divulgado el 16 de octubre, que estas condiciones podrían repercutir en las investigaciones del OIJ, la realización de pericias y la compra de equipos e insumos.

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También señaló posibles efectos sobre la protección de víctimas y personas amenazadas, así como en los tiempos de respuesta de las pesquisas vinculadas con el crimen organizado.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de presupuesto el martes 20 de octubre.

Contraloría cuestionó reglas de ejecución

La Contraloría General de la República (CGR) también expresó reparos sobre cinco normas de ejecución presupuestaria durante una audiencia legislativa realizada el 7 de octubre.

Entre los puntos cuestionados están las limitaciones para utilizar plazas vacantes y los requisitos adicionales para ejecutar recursos ya aprobados. La entidad advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad en esas disposiciones.

En este contexto, la ANIC insiste en que fortalecer las condiciones de los investigadores es fundamental para sostener la capacidad operativa del OIJ frente a las amenazas delictivas.