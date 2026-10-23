¡Insólito! Motociclista borracho choca contra patrulla que custodiaba mortal accidente

Un motociclista chocó contra una patrulla de la Policía de Tránsito que custodiaba el lugar de un accidente mortal en Muelle de San Carlos, durante la noche de este jueves. Tras la colisión, se le practicó una prueba de alcoholemia que dio positivo, según la información preliminar.

El insólito hecho ocurrió mientras los oficiales atendían una emergencia en el cruce de Muelle, en Florencia, sobre la ruta nacional 4, que comunica esa zona con La Fortuna.

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En 3 puntos Un motociclista chocó contra una patrulla de la Policía de Tránsito que custodiaba el lugar de un accidente mortal en Muelle de San Carlos, durante la noche de este jueves. El insólito hecho ocurrió mientras los oficiales atendían una emergencia en el cruce de Muelle, en Florencia, sobre la ruta nacional 4, que comunica esa zona con La Fortuna. Aunque la alcoholemia dio positivo, la información disponible no precisa la concentración de alcohol detectada ni las medidas adoptadas contra el conductor.

La primera colisión dejó una persona fallecida. De acuerdo con la versión preliminar, un furgón sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la calzada. Su conductor bajó para buscar ayuda en un establecimiento cercano.

Mientras el vehículo pesado permanecía en la vía, otro conductor que circulaba en el mismo sentido habría impactado contra su parte trasera al no advertir su presencia.

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La víctima quedó prensada y fue declarada sin vida en el sitio.

Cuando los oficiales de Tránsito resguardaban la escena de esa tragedia, el motociclista chocó contra la patrulla.

Aunque la alcoholemia dio positivo, la información disponible no precisa la concentración de alcohol detectada ni las medidas adoptadas contra el conductor. Tampoco se detalla si esta segunda colisión dejó personas heridas.