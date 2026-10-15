Influencer salvadoreño viajó hasta Costa Roca para conocer el CACCO: Estas son las diferencias que encontró con el CECOT

La inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACO), la nueva prisión de máxima seguridad de Costa Rica, despertó el interés de un visitante que conoce de cerca uno de los modelos penitenciarios más comentados de la región: el salvadoreño Obed Bonilla, creador de contenido que ha documentado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

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Bonilla viajó al país para conocer las instalaciones del nuevo centro penitenciario y compartir su experiencia con la comunidad que lo sigue en YouTube. Durante su visita, conversó con AM Prensa sobre las semejanzas que encontró entre ambas cárceles, las diferencias en su infraestructura y el posible impacto de este tipo de medidas en el control de la criminalidad.

“Me dedico a documentar muchos temas turísticos y también recientemente mucho tema penitenciario en El Salvador. He documentado el CECOT y ahorita me dio mucha intriga y realmente mucha emoción, ya que es un modelo similar al que tenemos en El Salvador”, explicó el creador de contenido.

En 3 puntos La inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACO), la nueva prisión de máxima seguridad de Costa Rica. Bonilla viajó al país para conocer las instalaciones del nuevo centro penitenciario y compartir su experiencia con la comunidad que lo sigue en YouTube. La visita de Bonilla pone de manifiesto el interés que genera el nuevo centro penitenciario más allá de las fronteras costarricenses.

El influencer aseguró que una de sus primeras impresiones fue la similitud que encontró desde el ingreso al establecimiento costarricense. Según relató, la distribución de los espacios y las características de las celdas le recordaron inmediatamente al centro penitenciario salvadoreño.

“Al ingreso, como le comentaba en la pregunta que le hice a la presidenta, pues tú ingresas y sentís que estás ingresando al CECOT”, manifestó Bonilla.

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Sin embargo, aclaró que existen diferencias importantes en las dimensiones de las instalaciones. De acuerdo con su apreciación, algunos pasillos del CACO son considerablemente más amplios y largos que los que conoció en El Salvador.

“De ancho es casi el doble y de la longitud sería como el doble o el triple”, detalló al referirse a las características de estos espacios.

Aunque Bonilla identificó similitudes en la distribución de las celdas y las literas de tres niveles, también señaló diferencias que considera notorias, particularmente en las condiciones para dormir de las personas privadas de libertad.

“La única diferencia bastante notoria con respecto a El Salvador es que en El Salvador los reos no tienen esto. Esto no existe en las cárceles de El Salvador, en el CECOT”, expresó mientras hacía referencia a las espumas de las camas que observó en las instalaciones costarricenses.

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El salvadoreño explicó que, según su conocimiento del modelo penitenciario de su país, los internos del CECOT duermen sobre planchas de metal, a diferencia de lo que observó durante su recorrido por el CACO. También mencionó los uniformes como otro elemento diferenciador, pues en el centro salvadoreño se caracterizan por ser blancos.

Bonilla relacionó estas características con el perfil de las personas que alberga el CECOT, donde, según indicó, se encuentran internos vinculados con estructuras criminales de alta peligrosidad.

“La gente que está en el CECOT no son de delitos comunes y sí más que todo son terroristas o ya personas que han tenido quizás un alto rango en tema delincuencial”, explicó.

¿Puede este modelo ayudar a reducir la criminalidad?

Consultado sobre la efectividad de este tipo de centros penitenciarios para combatir la delincuencia, el creador de contenido consideró que uno de los principales aportes de estos sistemas consiste en fortalecer el control sobre las comunicaciones entre los internos y el exterior.

Bonilla aclaró que desconoce en detalle el funcionamiento del sistema penitenciario costarricense, pero sostuvo que las restricciones de comunicación fueron uno de los aspectos que, desde su perspectiva, resultaron relevantes en el caso salvadoreño.

“Creo que este tipo de sistema nuevo viene a inhibir la comunicación externa con la interna. Entonces es muy positivo. Es la parte quizás más positiva”, afirmó durante la entrevista con AM Prensa.

A su criterio, impedir que las estructuras criminales mantengan una comunicación fluida desde los centros penitenciarios con personas en el exterior puede contribuir a mejorar el control dentro de las cárceles.

El influencer también reconoció que la existencia de una prisión con condiciones estrictas puede generar temor entre los delincuentes ante la posibilidad de terminar recluidos en un establecimiento de este tipo.

“Sí, hasta cierto punto sí, porque eso fue el fenómeno que también se dio en El Salvador, que sí ya es una cárcel sumamente estricta”, comentó.

Una nueva etapa para la seguridad penitenciaria costarricense

El CACO fue presentado por el Gobierno de Costa Rica como una instalación destinada a albergar a personas privadas de libertad con perfiles de alta peligrosidad, incluidos presuntos integrantes de organizaciones criminales, sicarios y narcotraficantes.

El proyecto contempla una capacidad aproximada de entre 5.000 y 5.100 internos y una inversión cercana a los ₡16.774 millones. Su diseño ha sido asociado con el modelo del CECOT salvadoreño, que se convirtió en una de las principales referencias regionales en materia de confinamiento de integrantes de estructuras criminales.

La visita de Bonilla pone de manifiesto el interés que genera el nuevo centro penitenciario más allá de las fronteras costarricenses. No obstante, aunque el creador de contenido destacó las similitudes arquitectónicas y valoró las restricciones de comunicación como una herramienta de control, el impacto del CACO en los índices de criminalidad dependerá de su funcionamiento y de los resultados que las autoridades logren demostrar con el tiempo.