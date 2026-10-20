¡Impactante revelación! Christina Applegate asegura que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

La reconocida actriz contó entre lágrimas que, después de cinco años de enfrentar graves problemas de salud, sus médicos le informaron que no padece la enfermedad que creía tener. Sin embargo, sus síntomas persisten y todavía desconoce qué los provoca.

La actriz estadounidense Christina Applegate, recordada por sus participaciones en Married... with Children y Dead to Me, sorprendió este martes 20 de octubre al revelar que recibió un diagnóstico equivocado de esclerosis múltiple, enfermedad con la que creía vivir desde 2021.

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La artista, de 54 años, compartió la noticia durante un nuevo episodio de su pódcast MeSsy, que conduce junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler.

La revelación estuvo acompañada de momentos de profunda emoción, pues Applegate explicó que, aunque sus médicos descartaron el diagnóstico anterior, los problemas físicos que han afectado su vida durante los últimos años continúan.

En 3 puntos La reconocida actriz contó entre lágrimas que, después de cinco años de enfrentar graves problemas de salud, sus médicos le informaron que no padece la enfermedad que creía tener. La actriz estadounidense Christina Applegate, recordada por sus participaciones en Married... La revelación de Christina Applegate ha generado una nueva conversación sobre la complejidad de ciertos diagnósticos médicos y el impacto emocional que puede representar para una persona recibir respuestas contradictorias después de años…

Durante la conversación, la actriz recordó el momento en que su médica le comunicó que no padecía esclerosis múltiple.

Lejos de recibir la noticia con alivio, Applegate confesó que sintió incertidumbre y frustración.

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La intérprete explicó que sigue experimentando síntomas debilitantes que afectan considerablemente su movilidad y sus actividades cotidianas.

Incluso señaló que todavía necesita utilizar una silla de ruedas para acudir a determinadas citas médicas y que caminar distancias cortas representa una dificultad importante.

Según informó la revista People, la actriz aseguró que el cambio de diagnóstico no significa que su condición física haya mejorado.

La noticia la coloca nuevamente en una situación de incertidumbre, ya que ahora sus especialistas deberán investigar qué está provocando los síntomas que experimenta desde hace años.

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Cinco años enfrentando una enfermedad que ahora fue descartada

Christina Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto de 2021.

Desde entonces, compartió abiertamente las dificultades físicas y emocionales que enfrentaba, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la industria del entretenimiento al hablar sobre esta enfermedad.

Su estado de salud también tuvo consecuencias importantes en su carrera profesional.

Durante la producción de la última temporada de Dead to Me, serie de Netflix en la que interpretó a Jen Harding, la actriz enfrentó complicaciones relacionadas con su movilidad.

Posteriormente, redujo considerablemente sus apariciones públicas y habló sobre las dificultades para continuar trabajando frente a las cámaras.

Ahora, cinco años después de aquel anuncio, enfrenta un escenario completamente diferente: encontrar una explicación médica para los síntomas que siguen afectando su calidad de vida.

¿Cómo descubrieron que el diagnóstico era incorrecto?

De acuerdo con CBS News, la revisión del diagnóstico comenzó después de que su médica decidiera suspender un tratamiento de infusión y observar la respuesta de determinadas células de su sistema inmunitario.

Los resultados motivaron nuevas evaluaciones médicas que finalmente llevaron a descartar la esclerosis múltiple.

Durante el pódcast también participó la neuróloga Marwa Kaisey, del Centro Médico Cedars-Sinai, quien explicó que diagnosticar esta enfermedad puede resultar complejo porque no existe una única prueba que permita confirmarla o descartarla de manera definitiva.

La especialista señaló que los diagnósticos erróneos pueden presentarse y que es necesario analizar diferentes criterios clínicos para llegar a una conclusión.

Uno de los aspectos más emotivos de la conversación fue cuando Applegate reconoció que el cambio de diagnóstico también ha afectado su identidad como defensora de las personas que viven con esclerosis múltiple.

Durante años, la actriz utilizó su plataforma pública para visibilizar los desafíos de esta enfermedad y acompañar a quienes enfrentaban experiencias similares.

Sin embargo, la nueva información médica no cambia las dificultades que ha vivido ni los síntomas que continúa experimentando.

Según relató en el pódcast, sus médicos iniciarán nuevas investigaciones para determinar qué está sucediendo con su salud.

Hasta el momento, no se ha anunciado un diagnóstico alternativo definitivo.

La revelación de Christina Applegate ha generado una nueva conversación sobre la complejidad de ciertos diagnósticos médicos y el impacto emocional que puede representar para una persona recibir respuestas contradictorias después de años de tratamiento.