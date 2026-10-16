Identifican a hombre hallado muerto en represa de Cachí: su muerte fue muy extraña

El cuerpo de un hombre de apellido Vega apareció durante la mañana en la represa de Cachí, en Cartago, después de que cayó o se lanzó al río en el sector de Los Diques cuando oficiales de la Fuerza Pública iban a identificarlo.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los policías se disponían a abordar al hombre cuando este ingresó al cauce. Las circunstancias exactas de ese momento permanecen bajo investigación.

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En 3 puntos El cuerpo de un hombre de apellido Vega apareció durante la mañana en la represa de Cachí, en Cartago, después de que cayó o se lanzó al río en el sector de Los Diques cuando oficiales de la Fuerza Pública iban a identificarlo. De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los policías se disponían a abordar al hombre cuando este ingresó al cauce. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial.

Hay testigos que corroboran la información de los policías que vieron el momento en que Vega se lanzó. Era vecino de Oreamuno.

Una de las posibilidades que se manejan es que Vega sufriera un golpe en la cabeza al caer al agua. Sin embargo, esa versión está pendiente de confirmación y la causa de muerte deberá determinarse mediante la autopsia.

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Según la información suministrada, la corriente habría arrastrado el cuerpo hasta la represa, en medio del aumento del caudal asociado a los fuertes aguaceros de los últimos días.

Tras ser divisado durante la mañana, se coordinó un operativo con participación de la Cruz Roja que permitió recuperar los restos.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial. La investigación deberá esclarecer cómo ocurrió la caída al río y qué provocó la muerte de Vega.