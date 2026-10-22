Hombre captó a menor en Nicaragua y la trajo a Costa Rica para explotarla sexualmente: Hoy fue detenido por la policía migratoria

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido la tarde de este miércoles por agentes de la Policía Profesional de Migración, como sospechoso del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual en perjuicio de una mujer nicaragüense que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

La captura de Álvarez Rosales se realizó en vía pública, en la localidad de Cacao, en Buenos Aires de Puntarenas. Tras su arresto, fue trasladado a los Tribunales de Justicia en San José para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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Investigación apunta a captación en Nicaragua

En 3 puntos Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido la tarde de este miércoles por agentes de la Policía Profesional de Migración. La captura de Álvarez Rosales se realizó en vía pública, en la localidad de Cacao, en Buenos Aires de Puntarenas. Meta descripción: Policía Profesional de Migración detuvo en Buenos Aires de Puntarenas a un nicaragüense sospechoso de trata de personas con fines de explotación sexual contra una mujer que era menor de edad.

Según las pesquisas, el sospechoso habría contactado y captado a la víctima en su país de origen. Posteriormente, presuntamente le facilitó alojamiento y se habría aprovechado de su situación para someterla a explotación sexual.

La investigación también identificó una serie de condiciones que habrían aumentado la vulnerabilidad de la mujer: dificultades económicas, situación migratoria irregular y problemas en el entorno familiar.

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Las autoridades investigan el caso bajo la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual. La responsabilidad penal del detenido deberá determinarse mediante el procedimiento judicial.

Sospechoso habría sido denunciado anteriormente

La información policial indica que Álvarez Rosales ya había sido denunciado anteriormente por hechos similares.

Ese antecedente habría influido en sus esfuerzos por mantener oculto su paradero, de acuerdo con los datos de la investigación.

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Después de la detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales en San José, donde se esperaba que rindiera declaración indagatoria como parte del proceso.

El caso continúa en manos de las instancias correspondientes, que deberán establecer las circunstancias de los hechos y la eventual responsabilidad del sospechoso.

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