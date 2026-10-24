¡Herediano sacude el torneo! Vence 3-1 a Cartaginés y le complica la lucha por el liderato

El Club Sport Herediano consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 3-1 al Club Sport Cartaginés, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026 del fútbol costarricense.

El compromiso, disputado en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, representaba mucho más que tres puntos para ambos equipos. Los florenses necesitaban ganar para mantener sus posibilidades de meterse en la siguiente fase, mientras que los brumosos llegaban con la presión de sumar para continuar en la lucha por el liderato.

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El resultado terminó favoreciendo al conjunto rojiamarillo, que aprovechó sus oportunidades ofensivas y consiguió un triunfo que le permite seguir aferrado a la esperanza de clasificación.

Herediano comenzó el partido con intensidad y encontró rápidamente el camino hacia el gol. El joven Nick Bennette abrió el marcador en el primer minuto, luego de aprovechar una acción dentro del área cartaginesa.

En 3 puntos El Club Sport Herediano consiguió una victoria de enorme importancia al derrotar 3-1 al Club Sport Cartaginés, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026 del fútbol costarricense. El compromiso, disputado en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, representaba mucho más que tres puntos para ambos equipos. Herediano consiguió oxígeno en el momento que más lo necesitaba, mientras que Cartaginés tendrá que reaccionar si quiere mantenerse como protagonista de la lucha por el liderato.

La anotación tempranera golpeó los planes del equipo dirigido por Amarini Villatoro, que tenía el reto de reaccionar ante un rival urgido de puntos.

Los florenses continuaron buscando el arco contrario y Fernando Lesme amplió la ventaja al minuto 35, para colocar el 2-0 y darle mayor tranquilidad al conjunto herediano.

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Con esa diferencia, el Team tomó confianza ante un Cartaginés que necesitaba encontrar respuestas para volver a meterse en el encuentro.

Cartaginés intentó reaccionar pero Herediano sentenció

El conjunto brumoso logró descontar por medio de Giancarlo Castro, una anotación que volvió a ponerle emoción al compromiso y alimentó las esperanzas de una posible reacción visitante.

Sin embargo, Herediano encontró la manera de responder y consiguió el tercer tanto vía penalti por medio de Elías Aguilar para establecer el definitivo 3-1, resultado que premió la efectividad del equipo local.

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La victoria representa un impulso anímico para los florenses, que venían obligados a sumar para no alejarse definitivamente de la pelea por uno de los puestos de clasificación.

Herediano sigue con vida y Cartaginés cede terreno

Más allá del resultado, el marcador tiene consecuencias importantes en la tabla de posiciones.

Herediano necesitaba ganar para mantener vivas sus aspiraciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase del campeonato. Con estos tres puntos, el equipo rojiamarillo continúa luchando por recuperar terreno en la recta decisiva de la fase regular.

Para Cartaginés, en cambio, la derrota representa un duro tropiezo. Los dirigidos por Amarini Villatoro dejaron escapar unidades valiosas y perdieron la oportunidad de fortalecer su posición en la parte alta de la clasificación.

Los brumosos deberán pasar página rápidamente, especialmente porque también afrontan compromisos importantes en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde mantienen sus aspiraciones internacionales.

La caída ante Herediano obliga al equipo blanquiazul a revisar sus errores y recuperar terreno en el campeonato nacional, en una lucha por la cima que todavía promete movimientos importantes.

El resultado del clásico provincial vuelve a demostrar que en el Apertura 2026 ningún equipo puede darse el lujo de regalar puntos.

Herediano consiguió oxígeno en el momento que más lo necesitaba, mientras que Cartaginés tendrá que reaccionar si quiere mantenerse como protagonista de la lucha por el liderato.