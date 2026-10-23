¡Golpe para Cartaginés! Tres piezas claves se perderán la vuelta ante Olimpia en Honduras

El Club Sport Cartaginés recibió una noticia que complica sus planes de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Pese a la victoria 1-0 frente al Olimpia de Honduras en el estadio José Rafael “Fello” Meza, el equipo costarricense tendrá tres bajas obligadas para el encuentro que definirá al finalista del certamen.

Los futbolistas José Luis Quirós, Claudio Montero y José de Jesús González acumularon dos tarjetas amarillas en partidos diferentes de la competición, por lo que deberán cumplir un partido de suspensión, de acuerdo con el reglamento del torneo.

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En 3 puntos El Club Sport Cartaginés recibió una noticia que complica sus planes de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Los futbolistas José Luis Quirós, Claudio Montero y José de Jesús González acumularon dos tarjetas amarillas en partidos diferentes de la competición, por lo que deberán cumplir un partido de suspensión. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Centroamericana 2026.

La situación representa un desafío para el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, quien tendrá que ajustar su planteamiento para visitar a uno de los clubes más tradicionales del fútbol hondureño.

Cartaginés llegará a Tegucigalpa con la ventaja mínima obtenida en el primer enfrentamiento. El delantero Alonso Hernández anotó al minuto 14 el único gol del partido, tras una asistencia de Manuel Morán, resultado que permitió a los brumosos tomar la delantera en la eliminatoria.

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Sin embargo, la serie está lejos de quedar resuelta. El conjunto hondureño jugará en casa y buscará remontar el marcador, mientras Cartaginés tendrá que responder ante la presión local y sobreponerse a las ausencias de tres de sus futbolistas.

El reto para Villatoro será encontrar las piezas adecuadas para mantener el equilibrio del equipo y conservar la ventaja que podría llevar al cuadro blanquiazul a una histórica clasificación a la final.

El partido de vuelta entre Olimpia y Cartaginés está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 9 p. m., en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa.

El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Centroamericana 2026. Ahora, la gran interrogante es si Cartaginés podrá superar las tres ausencias y sostener su ventaja en territorio hondureño para dar otro paso importante en su aventura internacional.