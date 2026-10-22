Gobierno de Laura Fernández nombra siete embajadores

El Consejo de Gobierno dejó en firme durante octubre el nombramiento de siete nuevos embajadores de Costa Rica, cuatro de ellos diplomáticos de carrera, según informó este jueves 22 de octubre la Administración de Laura Fernández.

Los nombramientos de carrera corresponden a Esteban Penrod Padilla, quien asumirá la embajada en Suecia y, de forma concurrente, la representación ante Finlandia; Sergio Vinocour Fornieri, designado en Austria y ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Viena; Anna María Oduber Elliott, en Uruguay; y Sofía Mitjavila Sánchez, en China.

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En 3 puntos El Consejo de Gobierno dejó en firme durante octubre el nombramiento de siete nuevos embajadores de Costa Rica, cuatro de ellos diplomáticos de carrera, según informó este jueves 22 de octubre la Administración de Laura Fernández. Los nombramientos de carrera corresponden a Esteban Penrod Padilla, quien asumirá la embajada en Suecia y, de forma concurrente, la representación ante Finlandia; Sergio Vinocour Fornieri. El anuncio también destaca la designación de Ana Elena Pinto Lizano como ministra de Relaciones Exteriores y Culto.

Las otras tres designaciones son de embajadores en comisión: Guido Goicoechea Rodríguez representará al país en el Reino Unido, Arnoldo Brenes Castro en Turquía y Rodney Weisleder Faingezicht en Israel.

El Gobierno también ratificó dos concurrencias adicionales. Verónica García Gutiérrez, embajadora residente en Kenia, asumirá además la representación ante Etiopía. Por su parte, Jorge Valerio Hernández, nombrado embajador en la República de Corea, tendrá también a su cargo la representación ante Malasia.

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Según el comunicado oficial, estas decisiones forman parte de una política para aumentar la presencia de personal profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en las representaciones internacionales del país.

El Ejecutivo sostiene que esta línea, impulsada desde la Administración Chaves Robles, ha permitido nombrar a más de una docena de diplomáticos de carrera como embajadores durante el actual Gobierno.

El anuncio también destaca la designación de Ana Elena Pinto Lizano como ministra de Relaciones Exteriores y Culto. De acuerdo con el Ejecutivo, es la primera embajadora de carrera que ocupa ese cargo y asumió funciones el pasado 15 de octubre.