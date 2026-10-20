Exnovia de extraditable anuncia querella por versión sobre noche en bar donde estaba fiscal general

Una noche en la Chicharronera Cacique Acserí enfrenta versiones y suma un anuncio de querella. La funcionaria legislativa y dirigente cooperativista Kathleen Quirós asegura que acudirá contra el propietario del negocio, Carlos Badilla, por afirmar que el extraditable Guobin Tam Zhang estuvo en el lugar el pasado 20 de marzo, cuando ella y el fiscal general, Carlo Díaz, coincidieron allí.

Según declaraciones publicadas por La Nación, Quirós rechaza la versión del comerciante y sostiene que esa noche ni siquiera mantenía una relación sentimental con Tam, también conocido como Juan Carlos Tam.

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En 3 puntos Una noche en la Chicharronera Cacique Acserí enfrenta versiones y suma un anuncio de querella. Según declaraciones publicadas por La Nación, Quirós rechaza la versión del comerciante y sostiene que esa noche ni siquiera mantenía una relación sentimental con Tam, también conocido como Juan Carlos Tam. Las versiones mantienen una diferencia central: mientras Badilla sitúa a Tam en el bar, Quirós lo niega y anuncia acciones judiciales.

Badilla afirmó en el programa No Mientas El Show, de Multimedios, que Tam estuvo presente. Sin embargo, según la publicación, el video difundido muestra a Quirós bailando y al fiscal general sentado en la barra, pero no permite observar al extraditable.

La funcionaria asegura que el dueño del establecimiento compartió mesa con ella y sabía que Tam no estaba. Además, atribuye sus declaraciones a un supuesto interés por buscar una candidatura a alcalde y acercarse a dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Esa es la explicación que plantea Quirós sobre las motivaciones de Badilla.

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El señalamiento también alcanza al dirigente cooperativo Freddy González, identificado en la publicación como secretario general del PPSO. Quirós afirma que él fue quien le presentó a Tam en enero de 2026.

Según su relato, comenzó a conversar con mayor frecuencia con Tam en abril y la relación sentimental inició en junio, meses después de la noche que origina la controversia.

Sobre Carlo Díaz, Quirós niega tener amistad o vínculo con él. Como argumento, señala que participó en la organización del movimiento cooperativo que marchó contra el fiscal general en 2025.

También sostiene que no intercambió siquiera un saludo con Díaz y que llegó al establecimiento con amigas después de una actividad social de empleados legislativos.

Las versiones mantienen una diferencia central: mientras Badilla sitúa a Tam en el bar, Quirós lo niega y anuncia acciones judiciales. En el material descrito por La Nación no aparece el extraditable, y la coincidencia de la funcionaria con el fiscal en el establecimiento no demuestra que compartieran una reunión o tuvieran relación entre sí.