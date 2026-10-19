Evite presas: Conozca los cierres de vías, rutas alternas y todos los detalles sobre la marcha nacional de este martes

Una movilización convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), estudiantes y diferentes sectores sociales recorrerá este martes 20 de octubre el centro de San José para protestar contra los recortes propuestos al presupuesto de las universidades públicas.

La manifestación provocaría afectaciones en las principales vías entre San Pedro de Montes de Oca y el casco central de la capital, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternas.

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La protesta también cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), así como agrupaciones vinculadas con los sectores agrícola, salud y cultura.

La movilización surge como rechazo a cuatro mociones presentadas por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En 3 puntos Una movilización convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), estudiantes y diferentes sectores sociales recorrerá este martes 20 de octubre el centro de San José para protestar contra los recortes propuestos al presupuesto de… La manifestación provocaría afectaciones en las principales vías entre San Pedro de Montes de Oca y el casco central de la capital, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternas. Meta descripción: Marcha contra recortes de ₡26.000 millones a universidades públicas saldrá este martes a las 9 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad y afectará el tránsito hacia el centro de San José.

Según la convocatoria, las propuestas buscan aplicar un recorte de ₡26.000 millones a las universidades públicas, con afectaciones relacionadas con los presupuestos de 2026 y 2027.

Conare y los sectores convocantes llaman a manifestarse en defensa del financiamiento de la educación pública y para expresar su oposición a las reducciones presupuestarias planteadas.

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Las actividades comenzarán desde las primeras horas de la mañana, con la concentración de estudiantes y el desplazamiento de los distintos grupos hacia San José.

* 8:30 a. m.: concentración de estudiantes en puntos de los campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).

* 9 a. m.: salida de la movilización principal desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro.

* Recorrido: la marcha avanzará hacia el oeste por sectores de Los Yoses y continuará hacia el centro de San José, en dirección a Cuesta de Moras.

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* 11 a. m.: se prevé la llegada de los manifestantes a la Plaza de la Democracia y las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, donde se desarrollará el acto central.

La circulación podría verse afectada conforme avance la columna de manifestantes, especialmente en las vías de conexión entre el este de la capital y el centro.

Rutas que podrían presentar mayores complicaciones

El tránsito en el corredor entre San Pedro y San José podría registrar importantes demoras durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Entre los sectores que conviene evitar, si no es necesario transitarlos, se encuentran Los Yoses, la Ruta 2 en el tramo entre San Pedro y San José y las calles cercanas a la Asamblea Legislativa.

Como alternativas para reducir el paso por los puntos de concentración, se pueden considerar:

* Ruta 39 o Circunvalación: para desplazamientos entre distintos sectores de la capital sin atravesar directamente el recorrido de la marcha.

* Zapote y Curridabat: como opciones para algunos desplazamientos desde el sector este y suroriental, según el destino.

* Guadalupe y sectores del norte de San José: para ciertos trayectos entre Goicoechea y otras zonas de la capital, siempre que las condiciones viales lo permitan.

La conveniencia de cada ruta dependerá del punto de salida y del destino. Los conductores deberán mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito y a los cierres que se apliquen durante la movilización.

Universidades anuncian cambios en sus actividades

De acuerdo con la información suministrada para esta convocatoria, universidades públicas como la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la UNA suspenderán las lecciones presenciales, las evaluaciones y los trámites administrativos ordinarios durante la jornada.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en la manifestación.

También se prevén modificaciones en algunas rutas de autobuses que conectan Cartago, Curridabat, Sabanilla y Tres Ríos con San José. Los cambios podrían incluir desvíos o variaciones temporales en las paradas terminales, conforme avance la marcha por las principales avenidas.

Recomiendan planificar los desplazamientos

Las personas que tengan citas médicas, trámites o compromisos en el centro de San José este martes deberían contemplar tiempo adicional para sus traslados.

En particular, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por el recorrido de la manifestación y verificar con las empresas de autobuses las posibles modificaciones en los servicios.

La magnitud de las afectaciones dependerá del avance de la movilización y de las medidas que adopten las autoridades para regular el tránsito.

Meta descripción: Marcha contra recortes de ₡26.000 millones a universidades públicas saldrá este martes a las 9 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad y afectará el tránsito hacia el centro de San José.