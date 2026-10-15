Esto fue lo que encontró el OIJ en finca dónde buscaban 10 cuerpos enterrados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó el hallazgo de cuerpos humanos en una finca ubicada en Carambola de Río Jiménez, en Guácimo de Limón, donde este jueves realizaron un operativo para buscar a 10 personas que presuntamente se encuentran desaparecidas.

En lugar de encontrar cadáveres enterrados o fosas, como se pretendía determinar mediante las diligencias, los agentes judiciales decomisaron un arma de fuego tipo AR-15 y pastillas de metanfetamina.

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La información fue confirmada por el departamento de comunicación del OIJ a las 5:25 p. m., cuando la institución también descartó que se hubieran localizado fosas en la propiedad.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó el hallazgo de cuerpos humanos en una finca ubicada en Carambola de Río Jiménez, en Guácimo de Limón. En lugar de encontrar cadáveres enterrados o fosas, como se pretendía determinar mediante las diligencias, los agentes judiciales decomisaron un arma de fuego tipo AR-15 y pastillas de metanfetamina. La institución continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió con las personas que se reportan como desaparecidas.

El operativo comenzó desde horas de la mañana y contó con la participación de agentes de las delegaciones del OIJ de Pococí y Guácimo, así como de perros entrenados para localizar cuerpos.

Como parte de las diligencias, los investigadores revisaron siete viviendas y diferentes zonas verdes de la finca, con el objetivo de determinar si en el terreno había restos humanos relacionados con la desaparición de 10 personas.

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La investigación se originó a partir de información confidencial que llevó a las autoridades a intervenir la propiedad y realizar las inspecciones.

Sin embargo, tras las revisiones efectuadas durante el operativo, el OIJ confirmó que no encontró cadáveres ni detectó fosas en el lugar.

Pese a que el operativo no permitió localizar los cuerpos que buscaban, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda contribuir con la investigación.

Las personas que conozcan datos relevantes pueden comunicarse con el Centro de Información Confidencial del OIJ mediante la línea telefónica 800-800-0645.

La institución continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió con las personas que se reportan como desaparecidas.