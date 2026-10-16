Esposada y en “perrera”: así sale sospechosa de ayudar a huir a joven vinculada con brutal crimen de estadounidense

Con las manos esposadas detrás de la espalda y bajo custodia policial, una joven de apellido Zeledón sale de su vivienda en San Miguel de Desamparados. Un video en poder de AM Prensa muestra el momento en que la detenida es conducida hasta el vehículo policial conocido como “perrera”.

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En 3 puntos Con las manos esposadas detrás de la espalda y bajo custodia policial, una joven de apellido Zeledón sale de su vivienda en San Miguel de Desamparados. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer habría trasladado de Playas del Coco, Guanacaste, hasta Desamparados a la principal sospechosa del homicidio de un estadounidense de 74 años, después del crimen. La participación que el OIJ atribuye a Zeledón corresponde al traslado de Ortiz después de los hechos.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer habría trasladado de Playas del Coco, Guanacaste, hasta Desamparados a la principal sospechosa del homicidio de un estadounidense de 74 años, después del crimen.

En las imágenes se observa a Zeledón, de cabello rubio, mientras los agentes la sacan del inmueble tras su detención.

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Su captura forma parte de las diligencias que realizan investigadores del OIJ de Liberia para esclarecer la muerte del extranjero, de apellido Fleming, localizado sin vida el pasado 27 de setiembre dentro de un apartamento en Playas del Coco.

La principal sospechosa es una joven de apellido Ortiz, de 22 años, quien continúa en fuga pese al allanamiento de su vivienda en La Capri, también en San Miguel de Desamparados.

De acuerdo con la información judicial, Ortiz habría golpeado al adulto mayor en la cabeza con el vaso de una licuadora, luego de ingresar con él al apartamento.

La participación que el OIJ atribuye a Zeledón corresponde al traslado de Ortiz después de los hechos. Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer el caso y localizar a la principal sospechosa.