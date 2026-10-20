Equipo médico de la CCSS ha atendido a 16 recién nacidos durante atención de terremoto en Panamá

Un total de 46 personas recibieron atención médica por parte del equipo de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se encuentra en Panamá, como parte de la ayuda humanitaria enviada tras el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026.

Entre el 15 y el 18 de octubre, los profesionales costarricenses atendieron a 30 adultos y 16 recién nacidos, según el reporte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la Gerencia Administrativa de la institución.

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La misión se concentra actualmente en brindar apoyo a los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas, donde las autoridades sanitarias panameñas identificaron necesidades de atención tras la emergencia.

En 3 puntos Un total de 46 personas recibieron atención médica por parte del equipo de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se encuentra en Panamá. Entre el 15 y el 18 de octubre, los profesionales costarricenses atendieron a 30 adultos y 16 recién nacidos, según el reporte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la Gerencia Administrativa de la institución. El despliegue fue planificado inicialmente para siete días y forma parte de la asistencia humanitaria que Costa Rica brinda a Panamá ante las consecuencias del sismo.

CCSS instaló dos módulos médicos autosuficientes

Para reforzar los servicios de salud en la zona afectada, la delegación costarricense trasladó por tierra dos módulos de atención médica, en un recorrido que tomó aproximadamente 18 horas.

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Las unidades fueron equipadas con plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y aire acondicionado, recursos que les permiten operar de manera autosuficiente durante su permanencia en territorio panameño.

El doctor Hugo Madrigal Vargas, jefe de la misión de la CCSS, explicó que los módulos cuentan con condiciones controladas para atender a los pacientes de forma segura.

“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, señaló el médico.

Madrigal también destacó el recibimiento de las autoridades del Gobierno de Panamá y de los representantes de salud de la región de Azuero. Según indicó, la operación de estas unidades permite reforzar temporalmente la capacidad de los establecimientos afectados.

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Misión humanitaria tiene una duración inicial de siete días

El equipo costarricense está integrado por personal médico, profesionales de enfermería y especialistas en logística, quienes tienen a cargo tanto la atención de pacientes como el funcionamiento de las instalaciones.

La operación busca contribuir a la continuidad de los servicios de salud para la población afectada por el terremoto, de acuerdo con los requerimientos establecidos por las autoridades locales.

El despliegue fue planificado inicialmente para siete días y forma parte de la asistencia humanitaria que Costa Rica brinda a Panamá ante las consecuencias del sismo.