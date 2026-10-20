Entre lágrimas, Maribel Guardia renuncia a ver a su único nieto por temor a una “trampa mortal”

La actriz costarricense Maribel Guardia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, anunció que renuncia a la posibilidad de reencontrarse con su único nieto, José Julián, debido al temor de que ese esperado abrazo termine convertido en una supuesta trampa judicial.

La decisión se produce cuando la artista asegura que estaba muy cerca de obtener un régimen de convivencia con el pequeño, hijo de su fallecido hijo, el cantante Julián Figueroa.

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Sin embargo, lo que parecía ser el final de una larga separación terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo del enfrentamiento familiar que mantiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Guardia apareció visiblemente afectada, acompañada de su esposo, Marco Chacón, y su abogado, Alonso Beceiro, para denunciar una presunta estrategia que buscaría involucrar al menor en acusaciones de agresión contra ella y su pareja.

En 3 puntos La actriz costarricense Maribel Guardia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La decisión se produce cuando la artista asegura que estaba muy cerca de obtener un régimen de convivencia con el pequeño, hijo de su fallecido hijo, el cantante Julián Figueroa. La decisión de Guardia marca un nuevo episodio en el enfrentamiento judicial con su exnuera, una disputa que, lejos de resolverse.

Según explicó, la defensa de su exnuera habría recurrido a una perito privada para elaborar un dictamen en el que el niño señala supuestos maltratos por parte de sus abuelos.

La actriz rechazó categóricamente esos señalamientos y aseguró que las declaraciones atribuidas al menor no corresponden a la realidad.

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Guardia fue más allá y denunció que, según información que asegura haber recibido su representación legal, existiría un plan para aprovechar el primer encuentro con José Julián y presentar nuevas acusaciones contra su esposo.

“Existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, manifestó.

Estas acusaciones corresponden a la versión de Guardia y no constituyen hechos judicialmente demostrados.

La intérprete también recordó un episodio anterior en el que su exnuera difundió un video del pequeño utilizando una máscara y expresándose de manera negativa sobre su abuela, situación que la artista considera parte del conflicto que ha terminado involucrando al menor.

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Ante este escenario, Guardia decidió abandonar, por ahora, sus esfuerzos por conseguir los encuentros que tanto esperaba.

La decisión resulta especialmente dolorosa para la actriz, quien asegura que crió a José Julián desde su nacimiento hasta los ocho años y que, después de la muerte de su hijo, el pequeño representa uno de sus vínculos familiares más importantes.

“No existe dolor más grande para una abuela”, expresó al explicar el sufrimiento que le provoca tener que renunciar al abrazo de su nieto.

Guardia insistió en que su determinación no significa que haya dejado de luchar emocionalmente por el pequeño, sino que teme que una reunión pueda desencadenar consecuencias judiciales para su familia y afectar todavía más al niño.

La artista también manifestó su preocupación porque las diferencias entre adultos continúen perjudicando al menor, quien permanece en el centro de una disputa familiar que ha generado una amplia atención mediática en México y Costa Rica.

Pese a todo, aseguró que sus sentimientos hacia José Julián permanecen intactos y que espera que algún día puedan reencontrarse sin temor a nuevas confrontaciones.

“El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma”, concluyó.

La decisión de Guardia marca un nuevo episodio en el enfrentamiento judicial con su exnuera, una disputa que, lejos de resolverse, continúa profundizando la separación entre la actriz y su único nieto.