Enorme caja fuerte escondía arsenal y una fortuna en efectivo: 10 detenidos en Cartago por préstamos gota a gota

Una enorme caja fuerte de más de 1,80 metros, que ocultaba armas de alto poder y una considerable cantidad de dinero en efectivo, figura entre los hallazgos más sorprendentes de un operativo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago contra una peligrosa organización criminal.

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Las autoridades confirmaron el decomiso de cuatro fusiles, una escopeta y una pistola que permanecían guardados dentro de la estructura metálica, junto con una gran cantidad de billetes que sumarían unos 15 millones de colones.

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En 3 puntos Una enorme caja fuerte de más de 1,80 metros, que ocultaba armas de alto poder y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Las autoridades confirmaron el decomiso de cuatro fusiles, una escopeta y una pistola que permanecían guardados dentro de la estructura metálica, junto con una gran cantidad de billetes que sumarían unos 15 millones de colones. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar el monto exacto del dinero decomisado y establecer su eventual relación con las actividades ilícitas investigadas.

Aunque todavía se desconoce el monto exacto del efectivo encontrado, por el volumen de billetes se estima preliminarmente que podría tratarse de varios millones de colones.

El descubrimiento se produjo como parte de una operación que incluyó nueve allanamientos y dejó 10 personas detenidas, vinculadas con una estructura criminal conocida como “Laden”, que tenía su centro de operaciones en Birrisito de Paraíso.

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La investigación, desarrollada desde principios de 2023 por la Unidad de Crimen Organizado del OIJ de Cartago, permitió identificar una organización dedicada presuntamente a otorgar préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Sin embargo, detrás del negocio de los préstamos se escondía un sistema de cobros mediante amenazas, intimidación y uso de armas de fuego.

Los investigadores determinaron que la estructura se autodenominaba “Laden” y exigía a sus integrantes tatuarse ese nombre como símbolo de fidelidad a la organización.

La agrupación operaba principalmente desde Birrisito de Paraíso, pero extendía sus actividades hacia Turrialba y otros sectores de la provincia de Cartago.

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Los deudores enfrentaban intereses excesivos que provocaban obligaciones económicas prácticamente interminables, mientras los cobradores presuntamente utilizaban amenazas y violencia para exigir los pagos.

El OIJ también identificó una presunta operación de legitimación de capitales mediante la cual la agrupación habría utilizado las ganancias de sus actividades criminales para adquirir propiedades, vehículos de alta gama y ganado.

Entre las sociedades investigadas figuran Proyectos Omerta S.R.L., Inversiones Morelli Omerta S.R.L. y la sociedad 3-101897337 S.A., presuntamente utilizadas para introducir dinero de origen ilícito en actividades comerciales.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura recurría a testaferros que facilitaban sus nombres, cuentas bancarias y bienes para ocultar el verdadero patrimonio de la organización.

Como presunto líder figura un hombre de apellidos Prieto Medina, de 37 años, vecino de Birrisito, quien habría suministrado el capital destinado a los préstamos y dirigido las operaciones financieras.

La investigación también identificó a personas encargadas de colocar el dinero, ejecutar los cobros y facilitar operaciones patrimoniales.

El hallazgo del arsenal y el efectivo dentro de la gigantesca caja fuerte se convierte en una de las principales evidencias materiales obtenidas durante los allanamientos.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar el monto exacto del dinero decomisado y establecer su eventual relación con las actividades ilícitas investigadas.