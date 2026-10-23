Enfrentó a balazos a sus homicidas antes de morir e hirió a uno de gravedad

Un hombre de apellido Espinoza, de 30 años, muere a balazos tras ser llamado por dos sujetos para que salga de su vivienda en barrio San Jorge, en Paso Canoas.

Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores recibieron la alerta poco antes de la medianoche. Al llegar, encontraron a Espinoza sin vida en vía pública.

Publicidad

En 3 puntos Un hombre de apellido Espinoza, de 30 años, muere a balazos tras ser llamado por dos sujetos para que salga de su vivienda en barrio San Jorge, en Paso Canoas. Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores recibieron la alerta poco antes de la medianoche. La Policía Judicial trabaja en identificar y localizar a los dos sospechosos, así como en esclarecer el motivo del ataque.

Según la información preliminar, dos hombres llegan a la casa y llaman a la víctima. Cuando Espinoza sale, le disparan en varias ocasiones.

El hombre también porta un arma de fuego y logra disparar contra sus agresores. A partir de los indicios encontrados durante la inspección del sitio, los investigadores presumen que uno de los atacantes habría resultado gravemente herido.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Espinoza presenta heridas en el abdomen, la espalda y la cadera. Su cuerpo es trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La Policía Judicial trabaja en identificar y localizar a los dos sospechosos, así como en esclarecer el motivo del ataque.