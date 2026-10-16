Encuentran cuerpo en represa en Cartago: Investigación del OIJ apunta a que víctima es una persona reportada desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de un cuerpo en la represa de Cachí, luego de recibir una alerta durante este viernes.

Tras recibir el reporte, agentes judiciales se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la presencia del cadáver. De inmediato, las autoridades iniciaron las labores para recuperarlo y trasladarlo hasta una zona segura.

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En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de un cuerpo en la represa de Cachí, luego de recibir una alerta durante este viernes. Tras recibir el reporte, agentes judiciales se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la presencia del cadáver. La investigación permanece en desarrollo mientras los agentes judiciales recopilan la información necesaria para determinar qué ocurrió y confirmar la identidad de la persona localizada en la represa.

Una vez concluido ese procedimiento, los investigadores se encargarán de las diligencias correspondientes y del traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el OIJ, el cuerpo podría corresponder a un hombre de apellidos Guevara Vega, quien se encuentra desaparecido desde hace varios días.

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Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado su identidad, por lo que será necesario completar los procedimientos forenses para determinar si se trata de la persona reportada como desaparecida o de alguien más.

Autopsia permitirá determinar la causa de muerte

Por el momento, el OIJ no ha establecido las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni las posibles causas del fallecimiento.

Estos aspectos deberán esclarecerse mediante la autopsia, procedimiento que también permitirá avanzar en la identificación del cuerpo.

La investigación permanece en desarrollo mientras los agentes judiciales recopilan la información necesaria para determinar qué ocurrió y confirmar la identidad de la persona localizada en la represa.