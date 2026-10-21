En pleno aguacero, OIJ irrumpe en tres viviendas y detiene a sospechosos de vender crack y marihuana

Tres personas quedan detenidas tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas contra la presunta venta de drogas desde viviendas en la localidad de Colorado.

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En 3 puntos Tres personas quedan detenidas tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas contra la presunta venta de drogas desde viviendas en la localidad de Colorado. Los agentes ejecutan tres allanamientos este martes, alrededor de las 5:45 p. m., bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Las tres personas serán presentadas ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Los agentes ejecutan tres allanamientos este martes, alrededor de las 5:45 p. m., bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Las personas detenidas son una mujer de apellido Tenorio, de 53 años, y dos hombres de apellidos Jiménez, de 31 años, y Rojas, de 26 años. Los tres figuran como sospechosos de infringir la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas.

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Según la información preliminar de la Policía Judicial, los investigados presuntamente comercializan crack y marihuana desde sus casas.

El caso comienza con varias denuncias confidenciales que alertan a los investigadores sobre la supuesta actividad ilícita. Las diligencias posteriores permiten coordinar las intervenciones en los tres inmuebles.

Durante los registros, el OIJ decomisa aparatos electrónicos, dinero en efectivo y sustancias que, en apariencia, corresponden a crack y marihuana. No se detallan las cantidades incautadas ni el monto del efectivo.

Las tres personas serán presentadas ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.