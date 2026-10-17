Emergencia en Moravia: Rescatan a personas atrapadas en incendio activo que ya cobra una vida

Una persona falleció durante un incendio estructural reportado este sábado en el residencial Bosques de Moravia, en San Vicente de Moravia, San José, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La emergencia movilizó a los equipos de rescate, que trabajan en el sitio para atender a varias personas que se encontraban en el balcón de la estructura afectada por las llamas.

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En 3 puntos Una persona falleció durante un incendio estructural reportado este sábado en el residencial Bosques de Moravia, en San Vicente de Moravia, San José, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. La emergencia movilizó a los equipos de rescate, que trabajan en el sitio para atender a varias personas que se encontraban en el balcón de la estructura afectada por las llamas. Las causas del incendio aún no han sido informadas.

Bomberos informó que las labores de rescate se mantenían en desarrollo y confirmó la presencia de una persona fallecida en la escena.

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia, varias personas permanecían en el balcón del inmueble durante la atención del incendio, por lo que los equipos desplegaron maniobras para ponerlas a salvo.

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Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias en las que se originó el fuego.

Tampoco se ha confirmado cuántas personas fueron afectadas por la emergencia o si hay otros ocupantes con lesiones.

Las autoridades continúan atendiendo el incendio en el residencial Bosques de Moravia. Se espera que, conforme avancen las labores, se brinde información adicional sobre el resultado del rescate y las condiciones en que quedó la estructura.

Las causas del incendio aún no han sido informadas.