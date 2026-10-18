El público no la salvó: Majo Ulate queda fuera de Mira quién baila

La participación de María José Ulate en Mira quién baila llega a su fin. La creadora de contenido y su pareja de baile, Iñaki Sáez, quedan eliminados este domingo del programa de Teletica, después de que la votación del público no les alcanzara para seguir en competencia.

Ambos estaban nominados desde la gala anterior y dependían del respaldo de los televidentes para mantenerse en la pista. Sin embargo, sus contendientes los superan en votos y la pareja debe despedirse del concurso.

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En 3 puntos La participación de María José Ulate en Mira quién baila llega a su fin. Ambos estaban nominados desde la gala anterior y dependían del respaldo de los televidentes para mantenerse en la pista. Mientras la pareja se despide, Mira quién baila continúa con sus galas dominicales en busca de los ganadores, quienes respaldarán a una institución de bien social del país.

Con el resultado también termina su participación en representación de SOS Rescates Felinos Costa Rica, la organización benéfica por la que compiten durante su paso por el espacio de canal 7.

Tras conocer la decisión, Ulate agradeció a quienes la apoyaron durante las semanas de competencia y destaca la experiencia que vivió junto a su compañero.

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Mientras la pareja se despide, Mira quién baila continúa con sus galas dominicales en busca de los ganadores, quienes respaldarán a una institución de bien social del país.