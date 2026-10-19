¿El cáncer de mama duele? El mito que puede retrasar un diagnóstico

Encontrarse un bulto en una mama y sentir dolor al tocarlo no permite descartar un cáncer. Creer que los tumores malignos nunca duelen puede generar una falsa tranquilidad y retrasar la consulta médica.

La doctora Maureen Fonseca Sandoval, de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advierte que algunos tipos de cáncer de mama pueden provocar molestias o dolor.

Publicidad

Aunque la mayoría de los dolores mamarios se relacionan con cambios hormonales o condiciones benignas, la presencia de dolor no basta para determinar qué ocurre. Un bulto nuevo requiere valoración médica, duela o no.

La advertencia cobra relevancia este 19 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha para recordar cómo los temores y la desinformación pueden convertirse en obstáculos para detectar la enfermedad.

En 3 puntos Encontrarse un bulto en una mama y sentir dolor al tocarlo no permite descartar un cáncer. La doctora Maureen Fonseca Sandoval, de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advierte que algunos tipos de cáncer de mama pueden provocar molestias o dolor. El mensaje de la especialista es dejar atrás las creencias que retrasan los controles: detectar la enfermedad temprano permite acceder a tratamientos con mayores posibilidades de éxito.

Otra creencia que puede llevar a descuidar los controles es pensar que el cáncer de mama solo aparece cuando existen casos en la familia.

Según Fonseca, entre el 70 % y el 80 % de las mujeres diagnosticadas no tienen antecedentes familiares. Tener una madre o hermana con la enfermedad aumenta el riesgo, pero no contar con ese antecedente tampoco garantiza estar libre de desarrollarla.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El tamaño de las mamas es otro de los mitos. Tenerlas pequeñas no representa una protección: el cáncer puede originarse en las células de los conductos o lobulillos glandulares, presentes independientemente de su tamaño.

La especialista también descarta que un golpe en el pecho provoque cáncer. Lo que puede ocurrir es que, al tocarse después del golpe, la persona descubra un bulto que ya estaba allí.

La mamografía permite identificar lesiones antes de que puedan verse o palparse. Pese a ello, algunas mujeres evitan el examen por miedo al resultado o por temor a la radiación.

Fonseca explica que este estudio utiliza dosis muy bajas de radiación y que los beneficios de detectar un tumor de manera temprana superan ampliamente el riesgo asociado al examen.

Publicidad

De acuerdo con la normativa nacional citada por la especialista, las mujeres de entre 40 y 75 años con riesgo promedio deben realizarse una mamografía de control cada dos años. Cuando existe un riesgo aumentado, la frecuencia se define mediante valoración médica.

Si aparece un bulto u otro cambio sospechoso, la consulta no debe esperar a la próxima mamografía de rutina. Las mujeres fuera de ese rango de edad también pueden necesitar estudios cuando existe una indicación médica.

Recibir un diagnóstico tampoco significa que necesariamente se deba extirpar toda la mama. Actualmente existen cirugías conservadoras que permiten retirar el tumor y un margen de tejido sano, aunque la elección del tratamiento depende de cada caso.

El mensaje de la especialista es dejar atrás las creencias que retrasan los controles: detectar la enfermedad temprano permite acceder a tratamientos con mayores posibilidades de éxito.