Dos acusados por asesinato de primos en bar de Heredia negocian penas y atrasan juicio

El juicio por el doble homicidio de los primos Carlos y Jorge Barboza, conocido como caso Dude’s, sufrió un nuevo retraso luego de que dos de los 11 imputados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Heredia para resolver su situación mediante un procedimiento abreviado.

Los acusados son Michael Andrés Segura Gómez y Gaudy Enid Potosme Téllez. El primero es hermano de Jean Franco Segura Gómez, principal acusado por el doble homicidio, mientras que Potosme Téllez es señalada como pareja de este último.

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Ambos fueron acusados por un delito de favorecimiento real, que consiste en ayudar a desaparecer, ocultar o alterar rastros, pruebas o instrumentos relacionados con un hecho delictivo.

Tatiana Chaves, fiscal adjunta de Heredia, confirmó que el Ministerio Público acordó con ambos imputados una pena de dos años de prisión.

En 3 puntos El juicio por el doble homicidio de los primos Carlos y Jorge Barboza, conocido como caso Dude’s. Los acusados son Michael Andrés Segura Gómez y Gaudy Enid Potosme Téllez. Meta descripción: Michael Segura y Gaudy Potosme acordaron penas de dos años por favorecimiento real en el caso Dude’s.

Ahora, un juez deberá analizar el acuerdo y determinar si cumple con los requisitos legales para aprobarlo. Mientras esa decisión no se tome, el procedimiento abreviado no quedará en firme.

En el caso de Michael Segura, podría aplicarse el beneficio de no cumplir la pena en prisión, dependiendo de la resolución judicial y de las condiciones legales correspondientes.

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Potosme Téllez, en cambio, no podría acceder a ese beneficio, debido a que actualmente cumple una pena de cárcel por robo.

El procedimiento abreviado permite resolver una causa penal sin realizar un juicio ordinario, siempre que exista un acuerdo entre la Fiscalía y la persona acusada y que este sea avalado por un juez.

Los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2025, dentro de un bar en Heredia, donde fueron atacados los primos Barboza.

Según la acusación del Ministerio Público, las víctimas fueron agredidas brutalmente, aparentemente con extintores. Además, uno de los primos habría sido apuñalado mientras dormía en la barra del establecimiento.

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Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en una fosa dentro del mismo inmueble, un hallazgo que dio origen a la investigación conocida como caso Dude’s.

La Fiscalía acusa a 11 personas por distintos grados de participación o conductas vinculadas con el caso. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Defensa cuestiona acusación contra uno de los imputados

Durante las gestiones previas al juicio, uno de los abogados defensores cuestionó que su representado sea acusado como coautor del doble homicidio, bajo la hipótesis de que habría formado parte de un plan previo.

La defensa sostiene que buscará demostrar que no existió una planificación anticipada y que los hechos se habrían producido de manera inesperada.

También señaló que dos testigos del Ministerio Público estuvieron presentes en el lugar y que, según su argumento, se encontraban en condiciones similares a las de su cliente, pero no fueron acusados de la misma manera.

Estos señalamientos corresponden a la posición de la defensa y deberán ser valorados dentro del proceso judicial. La existencia o no de un plan previo y el grado de participación de cada imputado forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse.

Juicio quedó previsto para el 29 de octubre

Mientras se tramita el procedimiento abreviado de Segura Gómez y Potosme Téllez, el inicio del debate contra los demás acusados quedó fijado para el próximo 29 de octubre.

La aprobación del acuerdo podría modificar la situación procesal de ambos imputados y la forma en que se desarrolle el juicio contra las otras personas acusadas.

Por ahora, el caso continúa pendiente de que se completen las diligencias necesarias para avanzar con el debate y de que un juez determine si valida las penas acordadas por la Fiscalía.

Meta descripción: Michael Segura y Gaudy Potosme acordaron penas de dos años por favorecimiento real en el caso Dude’s. Un juez debe aprobar el procedimiento abreviado.