Diputados de Pueblo Soberano denuncian a Ariel Robles por publicaciones sobre protestas estudiantiles

Diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, por sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la movilización nacional convocada por las universidades públicas para este martes 20 de octubre.

La acción judicial señala al exlegislador por los presuntos delitos de instigación pública e intimidación pública, en perjuicio de la tranquilidad pública. Los diputados solicitan que la Fiscalía abra una investigación, analice las pruebas aportadas y determine si corresponde establecer responsabilidades penales.

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El documento sostiene que los mensajes de Robles podrían interpretarse como un llamado a reproducir en Costa Rica escenarios de confrontación ocurridos en otros países. Sin embargo, se trata de señalamientos planteados por los denunciantes y no de hechos que hayan sido acreditados judicialmente.

Cuestionan referencia a las protestas en Francia y España

En 3 puntos Diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes. La acción judicial señala al exlegislador por los presuntos delitos de instigación pública e intimidación pública, en perjuicio de la tranquilidad pública. La presentación de la denuncia no implica que los delitos señalados estén comprobados.

Uno de los principales elementos incluidos en la denuncia es una publicación que Robles difundió el sábado 17 de octubre, luego de que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) convocara a una marcha nacional en defensa del presupuesto destinado a las universidades públicas.

En el mensaje, el exdiputado llamó a defender la educación pública y planteó la posibilidad de acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno. También hizo referencia a las manifestaciones que se desarrollaban en Francia y España.

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“Así como está sucediendo en Francia y España”, escribió Robles en la publicación, según la transcripción incorporada por los diputados en el documento judicial.

Los denunciantes consideran que esa comparación, en el contexto de los disturbios que describen en ambos países, podría constituir una incitación a la violencia. La denuncia solicita que el Ministerio Público examine el contenido y determine su alcance.

También aportan video difundido en Facebook

La fracción legislativa incluyó como prueba un video publicado en una historia de Facebook de Robles y posteriormente reproducido en la cuenta de Juventud del Frente Amplio.

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Según la descripción que aparece en el documento, el material combina imágenes de manifestaciones en distintos países con un fragmento de un discurso del expresidente chileno Salvador Allende, pronunciado en 1972 ante estudiantes universitarios en México.

El video concluye con imágenes de jóvenes costarricenses que corren por la avenida Central con banderas del Frente Amplio y un mensaje que dice: “Los estudiantes del mundo salieron a defender su educación, ahora es nuestro turno”.

Los diputados también cuestionan una publicación posterior de Robles, realizada la noche del lunes 19 de octubre, en la que compartió una moción aprobada por el Plenario Legislativo y reiteró el llamado a participar en la marcha.

“¡Salgan a marchar mañana, defiendan este país!”, escribió el exlegislador, de acuerdo con la denuncia.

El escrito presentado ante la Fiscalía también hace referencia a una moción aprobada por el Plenario Legislativo el lunes 19 de octubre. En ella, la Asamblea expresó preocupación por las declaraciones atribuidas a Robles y rechazó cualquier intento de promover actos de vandalismo, saqueos o destrucción como mecanismos de presión política.

El documento legislativo, citado por los denunciantes, distinguió entre el derecho democrático a manifestarse pacíficamente y las acciones violentas.

La denuncia señala que Robles no se retractó ni ofreció disculpas por las publicaciones cuestionadas. Además, los diputados argumentan que el alcance de sus cuentas digitales y su influencia entre la población joven hacen necesario investigar el contenido de los mensajes.

Como parte de la petitoria, solicitan admitir la denuncia, ordenar las diligencias correspondientes, recopilar y valorar las pruebas aportadas y establecer si existen responsabilidades conforme a la ley.

La presentación de la denuncia no implica que los delitos señalados estén comprobados. Corresponderá al Ministerio Público analizar los hechos y determinar si procede avanzar con una investigación penal.